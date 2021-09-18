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Одружилися на дачі: Савлєпов і Горбачова вперше показали весільне фото

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
18 вересня, 14:28
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У березні цього року екс-соліст Quest Pistols Антон Савлєпов таємно одружився на відомій російській акторці Ірині Горбачовій. Але про весілля пара розповіла через кілька місяців
Антон Савлєпов та Ірина Горбачова показали весільне фото
Антон Савлєпов та Ірина Горбачова показали весільне фото / Фото: YouTube

До недавнього пара абсолютно не ділилася подробицями весільної церемонії і взагалі своїх стосунків. В програмі "Вечірній Ургант", куди Ірина прийшла разом із Антоном, акторка розповіла, що саме їй захотілося одружитися в березні.

Антон Савлєпов погодився з бажанням коханої і вони стали чоловіком і дружиною. Сталося це в Києві.

Ми одружилися в колі друзів, на дачі практично, – розповіла Ірина Горбачова ведучому Івану Урганту.

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У соцмережах пара не публікувала фото з весілля, та в програмі "Вечірній Ургант" вони показали єдиний знімок – на ньому Ірина зображена в білій сукні з відкритими плечима, а Антон – в блакитному костюмі.

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова одружилися / Скріншот з YouTube

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Соліст групи АГОНЬ зазначив, що це був один з найщасливіших днів у його житті.

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова на шоу "Вечірній Ургант" / Скріншот з YouTube

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Ірина Горбачова родом із Маріуполя, але живе і працює в Москві. Вона стала популярною в соцмережах завдяки вайнам та іншим коротким гумористичним відео, знялася в серіалі "Чікі", а нещодавно випустила першу сольну пісню.

Антон Савлєпов – екс-учасник групи Quest Pistols та один із творців проекту АГОНЬ – живе в Києві, родом з Харківської області. У 2020 році Савлєпов розлучився зі своєю першою дружиною Юлією, яка також була його концертною директоркою.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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