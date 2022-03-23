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Приходько рознесла в пух і порох мовчазних Лорак та Лободу: Вгамуйте ботокс!

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23 березня, 22:34
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Анастасію Приходько не на жарт вивели з себе Ані Лорак та Світлана Лобода, які не кажуть правду про війну Росії проти України
Анастасія Приходько присоромила Ані Лорак та Світлану Лободу
Анастасія Приходько присоромила Ані Лорак та Світлану Лободу / Фото: Instagram

Вже майже місяць російські окупанти бомбардують українські міста та цинічно розстрілюють мирних людей та невинних дітей. Весь світ кричить про допомогу Україні та закликає зупинити вбивцю-Путіна, а гастролерки – Ані Лорак та Світлана Лобода тихенько стоять в сторонці, промінявши батьківщину на кар'єру в РФ. Через це співачок почали вже карати.

Так, іменну зірку Ані Лорак вже прибрали з Алеї зірок у її рідних Чернівцях. Міська влада вважає, що місто не можуть представляти люди, які стали на бік країни-агресорки. На цю звістку емоційно відреагувала Анастасія Приходько у Facebook. Співачка нагадала, що Ані Лорак досі має звання народної артистки України.

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А чого тільки зірочку? А позбавити звання? А впаяти за зраду Батьківщині? Я б ще й громадянства позбавила. Воно ж потім спливе з українськими піснями й розповідатиме як вона любить Україну! Згадайте потім. Дійте вже зараз, зараз саме той час, коли треба все розставити на місця, – емоційно висловилась артистка.

Скріншот Facebook

Також Приходько й присоромила Лободу, яка так само не називає Росію – агресором. Днями співачка поскаржилась, що їй заблокували сторінку в Instagram на території України. Також Світлана закликала витрачати кошти на реальну допомогу, а не атаки ботів, однак Настю такі слова обурили.

Боже, вгамуйте ботокс! Він почав у неї мігрувати в мозок! Цих бл*дь двож*пих треба моментально відрізати від України! Ні одна, ні друга, ні навіть третя не сказали що відбувається у нас у країні! А у нас війна! Війна, моя дорога, – написала Приходько

Скріншот Facebook

Зазначимо, що Регіна Тодоренко також місяць мовчить про війну на її батьківщині. Ба більше, поки Росія бомбить Україну, вона вирішила допомогти росіянам, які втрачають заробіток у соцмережах.

А от Віра Брежнєва, на відмінну від своїх колег, разом з донькою рятує українських біженців у Польщі.

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