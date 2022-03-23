Приходько рознесла в пух і порох мовчазних Лорак та Лободу: Вгамуйте ботокс!

Анастасію Приходько не на жарт вивели з себе Ані Лорак та Світлана Лобода, які не кажуть правду про війну Росії проти України

Анастасія Приходько присоромила Ані Лорак та Світлану Лободу / Фото: Instagram

Вже майже місяць російські окупанти бомбардують українські міста та цинічно розстрілюють мирних людей та невинних дітей. Весь світ кричить про допомогу Україні та закликає зупинити вбивцю-Путіна, а гастролерки – Ані Лорак та Світлана Лобода тихенько стоять в сторонці, промінявши батьківщину на кар'єру в РФ. Через це співачок почали вже карати.

Так, іменну зірку Ані Лорак вже прибрали з Алеї зірок у її рідних Чернівцях. Міська влада вважає, що місто не можуть представляти люди, які стали на бік країни-агресорки. На цю звістку емоційно відреагувала Анастасія Приходько у Facebook. Співачка нагадала, що Ані Лорак досі має звання народної артистки України.

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А чого тільки зірочку? А позбавити звання? А впаяти за зраду Батьківщині? Я б ще й громадянства позбавила. Воно ж потім спливе з українськими піснями й розповідатиме як вона любить Україну! Згадайте потім. Дійте вже зараз, зараз саме той час, коли треба все розставити на місця, – емоційно висловилась артистка.

Скріншот Facebook

Також Приходько й присоромила Лободу, яка так само не називає Росію – агресором. Днями співачка поскаржилась, що їй заблокували сторінку в Instagram на території України. Також Світлана закликала витрачати кошти на реальну допомогу, а не атаки ботів, однак Настю такі слова обурили.

Боже, вгамуйте ботокс! Він почав у неї мігрувати в мозок! Цих бл*дь двож*пих треба моментально відрізати від України! Ні одна, ні друга, ні навіть третя не сказали що відбувається у нас у країні! А у нас війна! Війна, моя дорога, – написала Приходько

Скріншот Facebook

Зазначимо, що Регіна Тодоренко також місяць мовчить про війну на її батьківщині. Ба більше, поки Росія бомбить Україну, вона вирішила допомогти росіянам, які втрачають заробіток у соцмережах.

А от Віра Брежнєва, на відмінну від своїх колег, разом з донькою рятує українських біженців у Польщі.

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