Приходько висміяла хлопців в жіночих вбраннях і жорстко поскандалила з відомим блогером

Українська співачка Анастасія Приходько і молодий блогер Олег Машуковський не зійшлися в думках щодо кумирів сучасності. У підсумку до їхньої перепалки приєдналися інші зірки

Анастасія Приходько поскандалила з Олегом Машуковським / Фото: instagram.com/mashukovsky

Після того як зірковий експерт проєкту "Співають всі!" Анастасія Приходько, яка раніше показала свою фігуру після пологів, висловилася про чоловіків, які переодягаються в жінок, вибухнув справжній конфлікт.

Співачка порівняла кумирів минулих часів, як, наприклад Віктор Цой, і популярних "ікон" сучасності – хлопчиків-блогерів, які перевтілюються в дівчат. У відповідь на це популярний тік-токер Олег Машуковський, відомий своїми епатажними перевтіленнями, заявив, що Приходько "стара баба" і ущемляє права молодих талантів.

Про те, що сталося Анастасія Приходько розповіла у своєму Instagram-акаунті. За словами співачки, кумири сучасних дітей і підлітків "активно демонструють вульгарність, дурість і неадекватність".

В даному випадку, я більше за те, що у наших дітей такий безконтрольний доступ до всіх соціальних мереж та інтернет ресурсів! Їхні уми поки не дозріли, вони не розбираються в тому, що їм підсовують блогери! На чому вони виховуються? Ви розумієте, що вони думають, що це нормально! – написала Анастасія Приходько.

Машуковський, своєю чергою, заявив, що неправильно засуджувати людей і що у кожного покоління свої кумири.

У вашого покоління були одні кумири, у нашого – інші. З цим треба змиритися. Ви вже не так популярні, як колись, і не такі свіжі, а нове покоління ділиться своєю творчістю і це має місце бути, – прокоментував Олег Машуковскій.

Блогер навів як приклад сучасних артистів Андрія Данилка і Шуру, які теж переодягаються в жінок.

Скріншот Instagram

Після коментаря блогера співачка записала відеозвернення до нього.

Закрий свою сторінку, адже ти нічого не несеш! Ти просто сіра маса, яка в ефірі стриже волосся, відкриває чайники і кривляється на камеру під дурну музику. І, так, мені не подобаються нафарбовані чоловіки, коли вони роблять манікюр червоного або чорного кольору, не подобаються жіночі сережки в їхніх вухах, – сказала Анастасія Приходько.

Слідом за цим вирішили висловити свою думку й інші українські зірки. У той час як екстрасенс Макс Гордєєв підтримав Анастасію, Слава Дьомін назвав її "бабусею", тому що вона не хоче приймати новий світ.

У підсумку Анастасія Приходько пообіцяла особисто приїхати до Олега Машуковського і висловити йому свою думку. Отже, далі буде.

Дивіться в сюжеті, як торік Анастасію Приходько вигнали з Лувра:

Раніше поскандалили інші судді шоу "Співають всі" – Анна Трінчер і Jerry Heil, які "злили" в Мережу відверті фото одна одної.