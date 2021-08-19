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Анастасія Приходько "рознесла" концерт до Дня Незалежності та підтримала Павла Зіброва

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
19 серпня, 13:39
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Українська співачка Анастасія Приходько обурилась, що її не запросили виступити на концерті до 30-річчя України. Артистка висловила свою думку щодо заявлених в лайнапі заходу артистів
Анастасія Приходько
Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Після того як Павлу Зіброві відмовили в участі в концерті до Дня Незалежності через його характер, колега артиста, Анастасія Приходько, вирішила висловитися. Як відомо, на концерті виступить 35 українських артистів, кожен з яких зробив внесок в розвиток української музики. Тому співачку засмутив той факт, що і її не запросили брати участь в цьому важливому заході.

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За словами Анастасії Приходько в Instagram, її образило, що багато артистів, які зробили вагомий внесок в розвиток музики в Україні, залишилися за бортом.

Якщо вірити цитат в ЗМІ, їх просто викреслили зі списку, наполягаючи, що "у нас тільки найкращі з кращих". Так, мене дуже зачепив скандал, пов'язаний з Павлом Зібровим. Перше питання: за яким критерієм і хто вирішував, хто краще? Люди, які ще не народилися, коли Павло Зібров вже вносив свій внесок в історію, а зараз вирішують, що Паша "не найкращий"? Або його композиція "Хрещатик" не відноситься до золотих хітів України? Наприклад, у мене є питання до ряду артистів, які в списку і хочеться запитати, що вони там роблять? – написала співачка.

Анастасія Приходько згадала Таїсію Повалій, яка внесла вагомий внесок в розвиток української музики.

Але, вона не виступає тому, що свого часу обрала гастролі в Росії, а інші артисти, які їздили до Росії співатимуть на концерті! Ну як би так? Але, вони ж "найкращі з кращих"... – написала Приходько.

За словами Приходько, артистам не варто засмучуватися через те, що вони не виступатимуть. Співачка вважає, що тут справа не в тому, чи причетний артист до творення української історії, а лише питання симпатії з боку організаторів концерту.

Я, наприклад, теж взагалі нічого не зробила для України, не відмовилася від російських гастролей, пісня "Мамо", яка була написана спеціально для українського Євробачення і "Герої не вмирають", яка стала певним символом в зоні АТО, відношення до України не мають, – додала співачка.

Анастасія Приходько прокоментувала концерт до Дня Незалежності України
Анастасія Приходько прокоментувала концерт до Дня Незалежності України / Фото: instagram.com/prykhodko_official

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Нагадаємо, що раніше режисерка-постановниця концерту Катя Царик розповіла, що 98% заходу звучатимуть україномовні пісні.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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