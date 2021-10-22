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Приймав антидепресанти – актор Андрій Федінчик розповів про психологічні проблеми

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
22 жовтня, 08:00
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Актор Андрій Федінчик зіграв в мелодрамі "Місце під сонцем", прем'єра якої відбудеться на каналі "Україна" 25 жовтня о 21:00, розповів про наслідки коронавірусу
Андрій Федінчик зіграє негативного героя
Андрій Федінчик зіграє негативного героя / Фото: пресслужба

Останнім часом, від людей, які перехворіли на COVID-19 дуже часто можна почути про те, як негативно впливають наслідки коронавірусу на емоційний стан. Зірка серіалу "Місце під сонцем" відверто розповів, що йому довелося пережити.

Я дуже важко переніс ковід, який залишив неприємні наслідки. У мене виникли проблеми зі спиною і нічого не допомагало поліпшити стан. Ні масажі і басейни, ні розтяжки і інші оздоровчі процедури, – ділиться спогадами актор серіалу "Місце під сонцем".

Андрій Федінчик важко справлявся з наслідками коронавируса
Андрій Федінчик важко справлявся з наслідками коронавируса

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За словами Андрія Федінчика, йому навіть довелося звернутися в Центр лікування хребта. Але все одно не було ніяких поліпшень. тоді акторові призначили антидепресанти, тому що організм отримав такий стрес через хворобу, що затиснуло м'язи спини.

Я вперше в житті став приймати антидепресанти, пропив курс і мене відпустило. Це дієвий спосіб, який я на собі відчув, але не можу його всім рекомендувати. Хоча я не знайшов інший спосіб, щоб позбутися від наслідків коронавірусу, – розповідає Андрій.

Дивіться з 25 жовтня серіал "Місце під сонцем" на каналі "Україна".

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Марина Григоренко
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