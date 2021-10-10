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Притула заявив, що хоче стати батьком вчетверте: Нам з дружиною це дуже подобається

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
10 жовтня, 21:40
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Відомий український телеведучий і волонтер Сергій Притула в травні цього року став батьком втретє. У нього народилася дочка Стефанія. Однак на цьому Притула, схоже, зупинятися не збирається
Сергій Притула хоче ще дітей. У ведучого їх поки що троє
Сергій Притула хоче ще дітей. У ведучого їх поки що троє / Фото: instagram.com/siriy_ua

Зараз у Сергія троє дітей – старший син Дмитро від першого шлюбу і дві дочки від другої дружини Катерини – Соломія та Стефанія. Молодша з'явилася на світ лише близько пів року тому, а Притула вже задумався про поповнення в родині.

За словами телеведучого, дружина повністю підтримує його з цією ідеєю, адже він завжди мріяв, щоб "в домі було багато дитячого сміху".

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Нам з дружиною все це дуже подобається. У пологовому будинку, де ми народжували Соломію, нам сказали: "Приходьте ще, ми раді вас бачити, ви дуже приємна сім'я, народжуйте ще у нас". Зараз задум такий, що ще кілька місяців Стефанія буде годуватися маминими грудьми, а потім мама хоче просто трохи відпочити, побачити світ, повернутися до роботи. Потім подивимося, відійде організм і так далі, але ми категорично "за", – заявив Притула в інтерв'ю програмі "Світське життя".

Сергій Притула з дружиною і дітьми
Сергій Притула з дружиною і дітьми / Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергій і Катерина Притула (в дівоцтві – Сопельник) познайомилася на роботі, і спочатку між ними були робочі стосунки, які пізніше переросли в романтичні. Пара одружилася в 2015 році, весілля пройшло у Львові. У липні 2017 року в подуржжя з'явилася дочка Соломія. А в травні цього року у Сергія і Катерини народилася друга дитина – дочка Стефанія. У Сергія також є старший син Дмитро від першого шлюбу.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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