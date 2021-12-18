Продюсер Юрій Нікітін про скандал із Русланою та закон №5572: Питання в тому, хто ж головний корупціонер?

Навколо ухвалення закону №5572 у музичному бізнесі спалахнув скандал зі звинуваченнями у корупції у сфері авторського права. У центрі історії – співачка Руслана

Юрій Нікітін розповів про закон 5572 та скандал з Русланою / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko, facebook.com/yuranikitin

Днями у центрі уваги опинилася співачка Руслана, яку одразу кілька знаменитостей (Валерій Харчишин, Тарас Тополя та ін.) звинуватили в участі у корупційних схемах, пов'язаних з авторськими правами та роялті. Артистка свій зв'язок із корупцією заперечує та активно критикує закон №5572, який, як повідомляють багато продюсерів та експертів у музичному бізнесі, виключить можливість створення будь-яких корупційних схем та дозволить авторам творів чесно отримувати роялті за використання їхніх витворів.

"Сьогодні" зв'язалися зі знаменитим українським продюсером Юрієм Нікітіним і розпитали його про плюси закону №5572, хоча раніше юрист розповів нам про його мінуси.

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Я виступаю на підтримку законопроєкту №5572. Та група людей, яка ініціює підписання цього закону, у цьому випадку – Тополя, Харчишин, Потап – це безпосередньо гравці креативного ринку сьогодні, це творці музики, це люди, які створюють контент. Якщо за лобіюванням цього закону стоять реальні творці – це багато про що говорить. Я так розумію, що опоненти цієї групи – функціонери , які залучають тих чи інших артистів посилення своєї позиції. Вони довгі роки контролюють більшу частину отримання грошей у сфері авторських та суміжних прав, – каже Юрій.

Юрій Нікітін підтримує закон №5572 / Фото: instagram.com/yuriynikitin

За словами продюсера, найчастіше доходи розподіляються за рейтингом радіостанцій.

Музика Тополі, наприклад, входить до ТОП-5 найротованішої музики в країні. Найбільший артист, з погляду ротації на радіо, – це гурт KAZKA, – зазначає продюсер, – Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер? Адже такий простий закон стільки років не міг бути прийнятий, причому закон є досить компромісним для обох сторін. Він виключає використання будь-яких корупційних схем.

Співачка Руслана виступає проти закону №5572 / Фото: Instagram.com

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За словами Нікітіна, Тополя та Харчишин – це люди, у яких "болить", які самі не доотримують і розумію, скільки грошей у цій сфері. Вони не хочуть припустити, щоб ці гроші ділили між собою функціонери.

Головне питання – хто стоїть з того боку? Не Руслана керує цим усім, а інші люди, в інтересах яких не прийняття закону №5572. Вони не творці музики, вони не є авторами. Вся креативна індустрія реально бідує. Ці гроші – це можливість не бідувати, а творити, – каже Нікітін.

Можна сказати, що думки багатьох артистів та продюсерів в українському шоу-бізнесі розділилися. Наприклад, продюсер Михайло Ясинський не приймає ні тієї, ні іншої позиції щодо закону. Він вважає, що ні автори, ні артисти досить добре не обізнані в суті закону, а їхні висловлювання з цього приводу – просто популізм.