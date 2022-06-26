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Пропажа знайшлась! Ані Лорак вперше за час війни в Україні засвітилась на російсьму ТБ (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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26 червня, 07:47
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Українська співачка жодного разу не озвучила свою громадянську позицію, але знялася у розважальному шоу на Росії. Що забула там співачка – дізнайтесь у матеріалі
Ані Лорак взяла участь у російському ТБ-шоу
Ані Лорак взяла участь у російському ТБ-шоу / Фото: Скріншот із відео

На початку повномасштабної війни РФ проти України Ані Лорак, яка вже кілька років працює та живе в Росії, намагались всидіти на двох стільцях, але її план провалився. Тож співачка вирішила зникнути з горизонту. Ось вже як четвертий місяць артистку ніде не видно та ніде не чути.

Відомо, що на початку квітня вона відмовилась давати концерти на путінській РФ. А от на зйомки ТБ-шоу Ані Лорак вирішила прийти.

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Співачка знялася у розважальному шоу "Де логіка?". Воно виходить на каналі "ТНТ".

Ані Лорак не з'являлась на публіці вже чотири місяці. Фото: скриншот з відео

В ефір епізод з Ані Лорак вийшов ще 17 червня. Ведучим програми виступив Азамат Мусагалієв, повідомляє "Культуроманія".

Зазначається, що з одного боку грали "нові" Artik та Asti, з іншого –Ані Лорак та російський репер Артем Качер.

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Ані Лорак розважається на РФ. Фото: скриншот з відео

У Мережі все встигли висловити свою обуреність щодо дій Ані Лорак. Але ажіотаж у зв'язку з появою "зрадниці" на росТБ – передчасний. Як повідомляють ЗМІ, шоу зняли ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Так, зйомки програми з артисткою відбувалися 20 лютого.

Ані Лорак була в команді з якимось російським репером. Фото: скриншот з відео

Ба більше, є висока ймовірність того, що Ані Лорак виїхала з країни-агресорки. Це припускали її фанати ще в березні. За здогадками прихильників, зірка перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах або ж відсиджується десь в Європі. Проте, за іншою версією, співачка причаїлась у своєму підмосковному будинку.

А от донька Лорак 11-річна Софія часто гостює в тата у Туреччині. Раніше вона приїжджала до нього в гості на вихідні, а потім – на свій день народження.

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Нагадаємо, нещодавно спортсменка Лілія Подкопаєва зізналась, чи підтримує вона зв'язок зі своєю мовчазною кумою Ані Лорак.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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