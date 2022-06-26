Пропажа знайшлась! Ані Лорак вперше за час війни в Україні засвітилась на російсьму ТБ (фото)

На початку повномасштабної війни РФ проти України Ані Лорак, яка вже кілька років працює та живе в Росії, намагались всидіти на двох стільцях, але її план провалився. Тож співачка вирішила зникнути з горизонту. Ось вже як четвертий місяць артистку ніде не видно та ніде не чути.
Відомо, що на початку квітня вона відмовилась давати концерти на путінській РФ. А от на зйомки ТБ-шоу Ані Лорак вирішила прийти.
Співачка знялася у розважальному шоу "Де логіка?". Воно виходить на каналі "ТНТ".
В ефір епізод з Ані Лорак вийшов ще 17 червня. Ведучим програми виступив Азамат Мусагалієв, повідомляє "Культуроманія".
Зазначається, що з одного боку грали "нові" Artik та Asti, з іншого –Ані Лорак та російський репер Артем Качер.
У Мережі все встигли висловити свою обуреність щодо дій Ані Лорак. Але ажіотаж у зв'язку з появою "зрадниці" на росТБ – передчасний. Як повідомляють ЗМІ, шоу зняли ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Так, зйомки програми з артисткою відбувалися 20 лютого.
Ба більше, є висока ймовірність того, що Ані Лорак виїхала з країни-агресорки. Це припускали її фанати ще в березні. За здогадками прихильників, зірка перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах або ж відсиджується десь в Європі. Проте, за іншою версією, співачка причаїлась у своєму підмосковному будинку.
А от донька Лорак 11-річна Софія часто гостює в тата у Туреччині. Раніше вона приїжджала до нього в гості на вихідні, а потім – на свій день народження.
Нагадаємо, нещодавно спортсменка Лілія Подкопаєва зізналась, чи підтримує вона зв'язок зі своєю мовчазною кумою Ані Лорак.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"