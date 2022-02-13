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Протест проти Alina Pash у Києві: що відбувається біля Суспільного? (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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13 лютого, 19:47
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Проти переможниці Національного відбору на "Євробачення-2022" Alina Pash планувалася акція протесту. Місцем збору протестуючі обрали будівлю "Суспільного" у Києві
Проти переможниці Нацвідбору Аліни Паш хотіли влаштувати мітинг
Проти переможниці Нацвідбору Аліни Паш хотіли влаштувати мітинг / Фото: instagram.com/eurovision.ua, "Сегодня"

Сьогодні, 13 лютого, у соцмережах почали закликати на протест проти переможниці Нацвідбору Alina Pash. Акція планувалася на 18:00 за київським часом.

Скріншот: Телеграм-канал "Євробачення Україна"

Кореспондент "Сьогодні" побував біля будівлі "Суспільного" у Києві, але нікого там не виявив. О 18:00 там не було жодної людини, до 18:30 ситуація не змінилася. На протест ніхто не прийшов.

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Протест проти Alina Pash не відбувся
Протест проти Alina Pash не відбувся / Фото: Дмитро Гордійчук, "Сегодня"

Ніхто не захотів протестувати проти Alina Pash
Ніхто не захотів протестувати проти Alina Pash / Фото: Дмитро Гордійчук, "Сегодня"

Ймовірно, повідомлення були лише провокацією, на яку ніхто так і не відреагував.

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Протест проти Alina Pash у Києві планували розпочати о 18:00
Протест проти Alina Pash у Києві планували розпочати о 18:00 / Фото: Дмитро Гордійчук, "Сегодня"

Чому проти Аліни хотіли протестувати?

Українська співачка Аліна Паш (Alina Pash) стала переможницею Нацвідбору на "Євробачення-2022". Проте цей відбір, схоже, став найскандальнішим за всю історію національних відборів в Україні.

Раніше у ЗМІ та соцмережах з'явилася інформація про те, що Аліна відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015-му, а також відвідувала Москву у 2017 році. Цей момент збентежив українців. Але це не все.

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Під час оголошення результатів глядацького голосування у фіналі Нацвідбору відбулася плутанина – ведучий Тимур Мірошниченко спочатку назвав одні бали, пізніше вибачився, заявивши, що помилився, і озвучив зовсім інші бали учасників. При цьому турнірна таблиця, яка зазвичай виведена на екрани на головній сцені, зникла та не з'явилася. Ведучим та членам журі довелося рахувати підсумкові бали учасників на листочку.

Пізніше гурт KALUSH, який переміг у глядацькому голосуванні, але в підсумку посів друге місце на Нацвідборі, звинуватив організаторів у фальсифікації результатів – нібито бали було сфабриковано заради перемоги Паш.

Пізніше Громадський мовник опублікував документи, згідно з якими Аліна в'їжджала до Криму з території України. Окрім цього, оргкомітет Нацвідбору пояснив причину плутанини з балами під час ефіру.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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