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Пугачова, Каменських, Барських, Меладзе, Лобода потрапили до чорного списку музичного каналу в Росії через підтримку України

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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6 березня, 08:41
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Російський канал RU.TV висунув свої санкції проти артистів, які не мовчать про вторгнення Росії в Україну
RU.TV припинив співпрацю з артистами, які не мовчать про війну в Україні
RU.TV припинив співпрацю з артистами, які не мовчать про війну в Україні / Фото: Instagram

Російський телеканал RU.TV у себе на сторінці в Instagram повідомив, що припиняє співпрацю з Надею Дорофєєвою, Потапом, Іваном Дорном, Валерієм Меладзе, Максом Барським, Світлана Лободою, Настею Каменських, Аллою Пугачовою, Максимом Галкіним, Вірою Брежнєвою, групами "Акваріум" та "2Ма". А все через те, що артисти не мовчать про російську агресію.

Причиною прийнятого рішення стали різкі висловлювання музикантів на адресу Росії та колег по сцені на тлі відносин між Росією та Україною, що загострилися. Телеканал RU.TV в основу ставить повагу до слухачів. Зарозуміле, зневажливе ставлення музикантів до російських слухачів під час висловлювання своєї політичної позиції не залишило вибору, було вирішено розірвати існуючі контракти з вищезгаданим музикантами.

Як зазначено на сторінці каналу, "складно розібратися в причинах, які спонукали українських артистів висловлюватися в такій агресивній манері".

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Чи пов'язано це з їхньою особистою позицією, чи з тиском на музикантів та їхніх близьких, який чинить українська сторона. У зв'язку з цим рішення про подальшу ротацію та продовження співпраці із зазначеними артистами прийматиметься пізніше, після з'ясування всіх обставин.

Скріншот: Instagram

Варто зазначити, що спочатку канал опублікував, що припиняє співпрацю з Максом Барським, Іваном Дорном та Потапом. Настя Каменських прокоментувала у себе в Instagram це рішення та попросила внести її до цього списку.

Ми закінчили з вами співпрацю, у день, коли ваша армія напала на наш мирний, волелюбний та талановитий народ. Ми прощаємо вам вашу сліпість, хоча іноді потрібно ворушити своїми звивинами. Проаналізувати, може й справді, вас луплять санкціями не просто так…

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, з російських артистів Максим Галкін та Валерій Меладзе одними з перших прокоментували вторгнення Росії до України.

Раніше Андрій Макаревич пояснив росіянам, чому українцям не варто розповідати про "братні народи".

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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