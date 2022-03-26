Куля пройшла крізь двері: машину телеведучого Даніеля Салема обстріляли!

Цілий день сьогодні з'являються тривожні новини, до яких просто неможливо залишатися байдужими

Телеведучий показав наслідки обстрелу / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem, открытые источники

Сьогодні з'явилася інформація про те, що був поранений Андрій Хливнюк, фронтмен гурту "Бумбокс". Але це не всі непрості новини. Стало також відомо, що окупанти обстріляли машину відомого українського телеведучого Даніеля Салема.

Відео, яке неможливо дивитися зі спокійною душею, Даніель Салем опублікував на своїй сторінці в інстаграм.

Реклама

Я сміятимусь і посміхатимусь у всі свої ікла! Я вибір зробив давно, і не пробачу їм дітей і в полон ні кого не візьму, нехай здаються там, не хочу я війни, не хочу болю. Одне питання – навіщо! Ми охороняємо нашу землю:) Ми переможемо, тому що ми вміємо любити, вміємо дихати на повні груди, вміємо сміятися страху в обличчя !!!!!

- написав Салем у своєму блозі.

У відео видно наслідки обстрілу: пробиті двері, також є пошкодження всередині машини. Щоб побачити друге відео, перегортайте карусель.

Реклама

На щастя, сам телеведучий не постраждав та продовжить службу.

Нагадаємо, Даніель Салем вступив у тероборону у перші дні нападу Росії на Україну. Разом із іншими нашими захисниками він відбиває атаки російських окупантів.

Реклама

Ми продовжуємо дякувати та вірити в наших захисників усім серцем!

Сьогодні також у всіх на вустах той факт, що Олексій Суханов вступив у тероборону.

Також нагадуємо, що вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!