Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Людина-павук. Огляд

Ігри талантів

Топ-серіал

Каменських і Ревва

Шоу "Маска". Сезон 2

Копія Ріанни
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Три вагомі причини, чому Україна постійно "пролітає" повз Оскара

Ексклюзив
Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
22 грудня, 21:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На сьогоднішній день українське кіно перебуває на етапі свого активного розвитку та потрапити до списку номінантів на "Оскар" вже важливе досягнення. Проте цього року Україна знову залишиться без заповітної статуетки.
Чому Україна не отримує"Оскар"?
Чому Україна не отримує"Оскар"?

Виконавчий директор Української кіноакадемії Ганна Мачух в ексклюзивному коментарі сайту "Сегодня" поділилася своєю думкою щодо того, чому фільм "Погані дороги" не влучив у шорт-лист "Оскара" .

Як розповідає Ганна, за влученням будь-якого фільму в номінацію на кінопремію стоїть великий обсяг роботи та зусиль творчої команди. Проте зараз є три основні причини, з яких в українському кіно є недоліки.

Реклама

Недолік досвіду

Україна подавала своїх учасників на конкурс із 2011 року. За цей час дев'ять фільмів намагалися здобути нагороду, але безуспішно.

За словами Ганни Мачух, наразі українським режисерам варто проаналізувати помилки минулих років.

Конкуренція справді велика та потужна. Те, що "Погані дороги" не увійшли до шорт-листу премії Американської кіноакадемії свідчить лише про те, що нам потрібно провести роботу над помилками, зрозуміти, у чому було слабке місце промокампанії фільму, – каже Ганна.

Виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух
Виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух / Фото: прес-служба

Погане промо у США

Запорука успішності фільму дуже часто полягає у гарній рекламній кампанії.

Реклама

Як розповідає Ганна, дуже складно завоювати увагу глядачів за такої великої кількості хорошого кіно з різних країн.

Цього року на премію "Найкращий міжнародний фільм" претендували 93 країни, при тому, що місць у номінації лише 15.

На мою думку, найбільша проблема пов'язана з тим, що шанси влучення фільму в шорт-лист на пряму залежить від його поширення в США, його впізнаваності, вдалої акції та дистрибуції, – коментує Мачух.

Занадто інтелектуальне кіно

Як відомо, фільм Наталії Ворожбіт порушує дуже важливу соціальну тематику та розповідає про війну на Донбасі.

Реклама

До цього режисери також порушували складні питання у своєму кіно.

Фільми, які останніми роками висувалися УОК на здобуття премії "Оскар", поєднує їхню еклектичність – це кіно не для вечірнього перегляду під ковдрою з вимкненим мозком. Це кінострічки, які вимагають від глядача зосередженості, контексту, активного залучення до перегляду, – ділиться Ганна Мачух.

Крім того, важливо зазначити, що сучасне українське кіно порушує і такі питання як секс-меншості, ґендерну та розову рівність. А, як відомо, ці теми чудово "заходять" на американську премію.

Не варто сприймати це за якусь нову хвилю, яка не притаманна Україні. Безперечно, слід звертати увагу не на колір шкіри або сексуальну орієнтацію, а на якість, важливість та актуальність творів. Саме за це вони отримують нагороди, – зазначає директор Української кіноакадемії.

Також, Мачух зазначає, що фільм "Погані дороги" дуже добре виявив себе в Україні та отримав важливу підтримку від українського глядача.

Стрічка довела українським глядачам, що вона здатна представляти Україну у світі, адже змогла завоювати п'ять статуеток Кінопремії "Золота дзига", що свідчить про велику підтримку фільму у себе вдома. А це вже показове досягнення, – зазначає Ганна Мачух.

На сьогоднішній день активний розвиток українського кінематографу дає усі шанси у майбутньому привезти бажану статуетку в Україну.

Як ми писали раніше, HBO придбав фільм Наталі Ворожбіт "Погані дороги" . Тепер стрічка стане доступною для всіх передплатників сервісу в Центральній Європі.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти