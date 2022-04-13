"Путлєр, здохни нах*й. Перемога за нами": Ганна Трінчер отримала від бабусі приємний сюрприз

Артистка показала у Мережі листа, який їй надіслали рідні з Києва

Анна Трінчер підбадьорила Мережу листом, якого отримала від бабусі / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Війна також війна розлучила Ганну Трінчер з її рідними. Зараз співачка перебуває разом з родиною свого нареченого Олександра Волошина на заході України. А от її бабуся з дідусем залишилися в Києві, хоч і внучка вмовляла їх виїхти звідти на деякий час.

У Instagram Ганна Трінчер розповіла, що звернулась до бабусі з проханням надіслати їй з дому деякі речі. На додаток бабуся вирішила порадувати внучку сюрпризом – мотивуючою запискою.

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Трінчер показала, що бабуся надіслала їй архівні фото, іграшкового ведмедика та записку з текстом: "Путлєр і всі… здохніть на*уй. Українці – перемога за нами. Твоя бабуля".

Моя ба залишилась у Києві. Я попросила її відправити дещо з моїх речей і вчора отримала від неї посилку. Ось яке повідомлення вона мені залишила. Здається, такі повідомлення надсилають усі українці своїм рідним, – написала Ганна.

До речі, з іншого боку аркуша бабуся співачки намалювала чотири фігурки, які підписала "баба", "дід",

"ви".

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Прихильники Трінчер оцінили такий креатив від її бабусі:

Такі записки зміцнюють бойовий дух.

Хай у наступному листі буде привітання з перемогою.

Ба супер.

Бабуля позитивчик.

Бабуся – топ.

Скріншот Instagram

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