Олег Кензов напідпитку жонглював мікрофоном і розкидався кросівками на концерті в Бердянську: відео

У соцмережах з'явилися відеоролики і безліч обурень з боку публіки. Жителі Бердянська шоковані поведінкою українського артиста на концерті міського Палацу культури

Олег Кензов в п'яному стані виступив в Бердянську / Фото: instagram.com/okenzov_official

Відео з концерту Олега Кензова, який одружується втрете, з'явилися на Facebook-сторінці Дмитра Волканова, учасника популярного вокального шоу, повідомляє Telegram-канал "Культурная Прачечная".

Олег Кензов дав сольний концерт при повному Палаці культури в місті Бердянськ. Квитки на цей захід коштували дуже не дешево! І зрештою замість якісної концертної програми, яка передбачає статус артиста, і вартість квитка, глядач отримав п'яний чад, витівки, мат і просто огиду! Дякую Олегу і його команді за цю ганьбу! – написав Дмитро.

Скріншот: Facebook

На відео Олег, похитуючись, ходить сценою. Спочатку артист намагався жонглювати мікрофоном, але це йому не вдається. Пізніше він став розкидати взуття по сцені. Він також мало не впав зі сцени, коли намагався на неї заскочити.

У коментарях під публікацією більшість почали обурюватися поведінкою артиста. Дехто з шанувальників Олега написав, що радіє тому, що не пішов на концерт:

Я в шоці!

А ми хотіли піти.

Ганьба яка, добре, що не пішла!

Це жах, ганьба!

Скріншот: Instagram

Раніше ми розповідали, що у Олега Кензова не увімкнули мікрофон на концерті.