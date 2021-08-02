Працівник Управління держохорони побив танцюриста Дорофеєвої. Йому скоро вручать підозру

У Києві працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) готують повідомлення про підозру співробітнику Управління державної охорони України, який напередодні жорстоко побив танцюриста шоу-балету співачки Надії Дорофєєвої.
Про це повідомили в Telegram-каналі First.
Зараз підозрюваний затриманий. Попередня кваліфікація: умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України). Тепер чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.
Нові подробиці побиття танцюриста співробітником УДО
Як розповіли сайту "Сьогодні" джерела в УДО, побиття почалося після того, як з клубу вийшов натовп молодих людей, а поруч по вулиці проходив їх співробітник.
"Мала місце банальщина, а не якісь інші причини. Так вийшло, що, виходячи, зачепили нашого співробітника, почалася словесна перепалка. Після цього наш співробітник вдарив хлопця і той впав, вдарився головою об тротуарну плитку. Зараз наш співробітник знаходиться у камері попереднього затримання, справу розслідує ДБР", – повідомили в УДО.
За даними друзів потерпілого танцюриста, сьогодні медики спробують вивести його з коми. Водночас у соцмережах розгорається скандал, що побиття сталося нібито на ґрунті гомофобії. Але жодна з опитаних нами сторін цього не підтверджує.
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