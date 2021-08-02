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Побили танцівника Дорофєєвої

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Працівник Управління держохорони побив танцюриста Дорофеєвої. Йому скоро вручать підозру

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
2 серпня, 14:45
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У Мережі пишуть, що злочин нібито скоїли на ґрунті гомофобії, але жодна з опитаних нами сторін цього не підтвердила
У Мережі вже знайшли фото підозрюваного в побитті. Колаж "Сьогодні"
У Мережі вже знайшли фото підозрюваного в побитті. Колаж "Сьогодні"

У Києві працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) готують повідомлення про підозру співробітнику Управління державної охорони України, який напередодні жорстоко побив танцюриста шоу-балету співачки Надії Дорофєєвої.

Про це повідомили в Telegram-каналі First.

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Нові подробиці побиття танцюриста співробітником УДО

Як розповіли сайту "Сьогодні" джерела в УДО, побиття почалося після того, як з клубу вийшов натовп молодих людей, а поруч по вулиці проходив їх співробітник.

"Мала місце банальщина, а не якісь інші причини. Так вийшло, що, виходячи, зачепили нашого співробітника, почалася словесна перепалка. Після цього наш співробітник вдарив хлопця і той впав, вдарився головою об тротуарну плитку. Зараз наш співробітник знаходиться у камері попереднього затримання, справу розслідує ДБР", – повідомили в УДО.

За даними друзів потерпілого танцюриста, сьогодні медики спробують вивести його з коми. Водночас у соцмережах розгорається скандал, що побиття сталося нібито на ґрунті гомофобії. Але жодна з опитаних нами сторін цього не підтверджує.

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Ігор Сєров
Ігор Сєров Провідний оглядач

Моя спеціалізація – резонансні злочини, події та катастрофи. Професійно займаюся журналістикою з 1996 року, а з 2005-го працюю в провідних ЗМІ України. Співпрацював з редакцією газети "Нове російське слово" (США) і часописом National Geographic. У жовтні 2019 приєднався до команди Segodnya.ua.

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Тетяна Очеретяна
Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна

Кожен день дізнаюся щось нове про те, що відбувається в регіонах нашої неосяжної батьківщини – і розповідаю читачам. У 2021 році закінчила КНУКіМ, спеціальність "Журналістика". На сайті Segodnya.ua працюю з квітня 2019-го.

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