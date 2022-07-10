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Заради кого Володимир Дантес уперше з початку війни виїхав за кордон

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 липня, 18:04
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Володимир Дантес поїхав до Ізраїлю
Володимир Дантес поїхав до Ізраїлю / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Володимир Дантес, який нещодавно зробив відверте зізнання після розлучення з Надею Дорофєєвою, виїхав за кордон. Співак планує благодійний концерт з іншими українськими зірками.

В Ізраїлі, куди приїхав, співак, на нього чекала довгоочікувана зустріч із близькими. Володимир зміг провести час зі своїм старшим братом та вперше побачив племінника. Новина співак повідомив своїх шанувальників у Instagram.

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Скріншот – instagram.com/vladimirdantes

Брат співака, Сергій, старший за нього на 15 років. До речі, день народження у братів за один день. По лінії матері Сергій та Володимир – євреї.

Концерт у Дантеса запланований на 11 липня, тому має день для того, щоб провести час з рідними.

Також у своїх Instastories виконавець розповів, що зараз перебуває в Ізраїлі йому дуже незвично. За словами артиста, бачити літаки над головою після того, що довелося пережити ці п'ять місяців війни в Україні.

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Ще зараз дуже незвично – це літаки над головою. Ти постійно хоче кудись піти сховатись, бо думаєш, що зараз почнеться атака, – поділився Дантес.

Скріншот – instagram.com/vladimirdantes

Раніше Даша Кацуріна подарувала Володимиру Дантесу романтичний поцілунок на вокзалі.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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