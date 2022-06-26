Рашисти завдали ракетного удару по Києву. Перші реакції знаменитостей

Вранці, 26 червня, ворог знову запустив ракети по столиці України. Знаменитості вже висловились з цього приводу у Мережі та показали наслідки обстрілів. Подробиці – у матеріалі

Леся Нікітюк та інші зірки відреагували на ракетний обстріл рашистів Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні близько 6:30 ранку російські нелюди завдали ракетного удару по Києву. По місту випустили 14 ракет, мешканці чули чотири вибухи. Одна з ракет влучила у житловий будинок у Шевченківському районі, який раніше постраждав від обстрілів. До полудня у Києві лунали вже три повітряні тривоги – цинічні окупанти ніяк не вгамуються.

Українські селебретіс відреаували на злочин загарбників, які обов'язково відповідять за свої криваві вчинки! Хто та як з зірок висловився про ракетний обстріл Києва – читайте у матеріалі на сайті "Сьогодні".

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Леся Нікітюк

Телеведуча розповіла фанатам шокуючу новину – она з ракет прилітела у район Києва, де вона мешкає. Про це Лесі повідомили знайомі. Зазначимо, наразі зірка перебуває вдома у Хмельницькому.

Скриншот Instastories

Також Нікітюк опублікувала в Instagram фото будинку, у який влучила ракета та семирічну дівчинку, яку дістали з-під завалів. Ведуча запитала у росіян, які слідкують за її сторінкою, чи бачать вони військовий об'єкт. За результатами голосування, 10% фоловерів виявились рашистами – вони проголосували "так".

Скриншот Instastories

Злата Огнєвіч

Співачка, яка зараз перебуває на Закарпатті, зізналась – у неї крається серце за людей, які постраждали. Розповідаючи про ракетні обстріли Києва в Instastories, Злата ледь стримувала сльози.

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Скриншот Instastories

Доброго ранку. Мені дуже хотілось, щоб він був насправді добрим для кожного українця, але ні. Я бачу новини і у мене просто розривається серце і за Київ, і за кожне місто під обстрілами, і за кожне окуповане місто. Так хочеться, щоб скоріше прийшла жадана перемога. Але зараз ми мусимо з вами бути сильними, триматись і жадати цієї перемоги. Дуже шкода людей, – поділилась своїми переживаннями зірка.

Скриншот Instastories

Анатолій Анатоліч

Ведучий каналу "Україна" зазначив, у той час коли путінські покидьки випустили по Києву 14 ракет, внаслідок чого постраждали невинні люди, одеситка Регіна Тодоренко проводить опитування у своєму Telegram-каналі для жінок. Вона запитує, чи кожна мама знає, що краще для її дитини. Цікаво, чи знає сама Регіна, що зараз відчувають українські матері, які втратили своїх діток...

Скриншот Instastories

Володимир Дантес

Музикант сповістив свої фанатів, що зранку прокинувся від свисту ракети та вибухів. Проте Instagram вирішив, що такий контент порушує правила соцмережі, бо ж у ньому містяться "ворожі висловлювання".

Скриншот Instastories

Дантес також наголосив що ті, хто вбиває українців та ті, хто підтримує геноцид – будуть покарені!

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Ніхто не забуває ні на хвилину, що прийде час, коли всі, хто віддає ці накази (по запуску), хто воює проти країни, яка просто живе живе своїм життям, хто підтримує геноцид – всі вони горітимуть в пеклі! Це скоро! Бо ЗСУ працює дуже файно! Хлопці та дівчата дякую вам!, – написав артист.

Наталія Могилевська

Бомблять мій рідний Київ! Від безсилля та своїх поразок на фронті вони знущаються над нами. Я впевнена, що це агонія. Співчуваю, мої рідні. Тримаємось! Якщо я буду потрібна – я завжди поруч, – написала співачка та додала відео, де показно зруйнований житловий будинок.

Андрій Бєдняков

Телеведучий показав фоловерам в Instagram наслідки ворожого удару по Києві. Також він прикріпив світлини приходу "русского міра" до Харкова.

Скриншот Instastories

Також Бєдняков згадав рашистського патріарха Кирила, який впав під час освячення храму у Новоросійську. Ведучий натякає, що Бог карає абсолютно всіх, на чиїх руках кров невинних людей.

Лілія Ребрик

Ведуча шоу "Ранок з Україною" також не стримала емоцій від побаченого:

Мій Київ сьогодні. Біль, лють, співчуття. Знову тривоги. Знову обстріли. Знову зруйновані долі. Схаменіться, жалюгідні потвори. Не пробачимо ніколи.

Ольга Фреймут

Ранковий ракетний удар по Києву: подробиці про постраждалих

За словами рятувальників, семирічну дівчинку дістали з-під завалів одного з будинків та за допомогою медичних нош транспортували і передали медичним працівникам до Охматдиту. Її 38-річну маму рятувальники витягли з-під руїн будинку.

Як стало відомо, постраждалу дівчинку звати Євгенія. Її мама Катерина – громадянка РФ, але вже 10 років живе в Україні, де вийшла заміж та народила дитину. За словами одного з джерел, паспорт Катерини знайшли на вулиці, посічений уламками. Батько сім'ї – 37-річний Олексій – загинув.

Як заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, внаслідок обстрілу будинку у Шевченківському районі столиці поранено п'ятьох осіб.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що загалом з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.

Госпіталізували чотирьох постраждалих. В тому числі, семирічну дівчинку, яку дістали з-під завалів, а згодом врятували і її маму. Пошуково-рятувальні роботи тривають.