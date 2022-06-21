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Рашисти поховали Віталія Козловського. Пропаганда "русского міра" знову пробила дно

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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21 червня, 11:02
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Російські користувачі "Вікіпедії" "похоронили" українського артиста. Як співак відреагував на таку звістку про себе – дізнайтесь у матеріалі
У російській "Вікіпедії" з'явились фейкові дані про Віталія Козловського
У російській "Вікіпедії" з'явились фейкові дані про Віталія Козловського / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський, який стер деяких людей зі свого життя назавжди, поділився з фанатами досить дотепною новиною, яку створили про нього рашисти (до такого дійти могли лише вони).

Нещодавно в російській версії ресурсу "Вікіпедія" оновили статтю про українського співака. Так, у матеріалі вказали дату....смерті Віталія Козловського! Наразі цієї інформації вже немає у тексті, однак у артиста зберігся скріншот такої витівки, якою він поділився у Instagram.

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Скріншот: Instagram

За відредагованою фейковою інформацією, співак буцімто загинув 18 червня 2022 року в українському місті поблизу Одесси – Білгород-Дністровськ.

Я "помер". Вже як 2 дні! За версією "Вікіпедії". Хоча, вчора була ситуація коли я був до цього близький, але все обійшлося, – зазначив Козловський.

Артист поділився з фанатами шокуючими новинами
Артист поділився з фанатами шокуючими новинами / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

До речі, в українській версії "Вікіпедії" таких змін не було помічено. Ймовірно, злобні рашисти вирішили так помститись артисту за його проукраїнську позицію.

Співак також поділився цією історією у Facebook, де відреагувала Ольга Сумська. Акторка запитала у Козловського, хто наважився написати такі дурниці. У відповідь артист припустив, що орки.

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Скріншот: Facebook

Один з підписників поцікавився у артиста, яка небезпека його спіткала, адже він написав у повідомленні, що "був близький до смерті". Як з'ясувалося, нещодавно Віталій потрапив у ДТП. Проте до подробиць він не став вдаватись.

Скріншот: Facebook

Інші ж прихильники побажали артисту довгих років життя:

  • Жах. Хіба так можна помилятися?!
  • Отже, довгих років.
  • Живи, радуй нас!
Скріншот Instagram

Нагадаємо, у квітні Віталій Козловський випустив пісню про війну, записану у Києві під звуки вибухів.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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