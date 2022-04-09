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Рашисти вивели з себе Святослава Вакарчука: "Це ви вигодували тварюк, які вбивають та ґвалтують!"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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9 квітня, 13:23
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Лідер "Океану Ельзи" жорстко пройшовся по росіянам за їхній цинічний та вбиваючий "русский мір"
Святослав Вакарчук звернувся до "мовчазних" росіян
Святослав Вакарчук звернувся до "мовчазних" росіян / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Після ракетного удару по вокзалу у Краматорську, внаслідок якого загинуло 50 людей, Святослав Вакарчук вирішив записати російською відеозвернення до росіян, які вважають себе "ні в чому не винними".

Музикант розповів, що останнім часом до нього часто звертаються за коментарями опозиційні журналісти з РФ. Проте він не розуміє, про що з ними можна говорити після Бучі, Маріуполя, Харькова, Чернігова, Ірпеня. Але після обстрілу Краматорська, у Вакарчука знайшлося декілька слів.

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Я скажу наступне: ви всі – частина російського народу. І це ви виростили і вигодували цих покидьків, виродків, тварюк, які сьогодні руйнують наші будинки, вбивають людей похилого віку, жінок і дітей, ґвалтують, мародерять. Це ви привели до влади всіх тих, хто віддає накази цілитися і руйнувати наші пологові будинки, будинки для літніх людей, вокзали, на яких знаходяться тисячі людей, які намагаються втекти від вашого "руського міра", – висловився артист.

Святослав Вакарчук звинуватив росіян у мовчанні. Адже саме їхнє інертна позиція призвело до того, що зараз в Україні війна. Як додав співак, коли потрібно було говорити та діяти, громадяни РФ просто заховались у норах.

Коли Путін, чиє друге ім'я антихрист, прийшов до влади, ви мовчали. Коли Росія вторглася в Грузію, ви теж, в основному, мовчали. Коли Росія нахабним чином вкрала у нас Крим, багато хто в душі навіть пишався цим, а багато хто не тільки в душі. А потім вісім років, коли ваша країна розв'язала жахливу війну у нас на Донбасі, у вас не вистачило сміливості і мужності вийти на вулиці і протестувати проти цих страшних речей, – заявив Вакарчук.

Лідер "Океану Ельзи" додав, що зараз пости в соцмережах з хештегом #Нетвойне і співчуття телефоном не допоможуть. Потрібні рішучі дії.

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Наостанок Вакарчук наголосив, що українці ніколи не розділятимуть тих, хто дає накази вбивати і тих, хто мовчки за цим спостерігає – усі причетні до кровопролиття. Ми ніколи не забудем та не пробачимо, наголосив артист.

Раніше ми повідомляли, що блогер Ян Гордієнко визвірився на росіян через обстріл рідного Краматорська.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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