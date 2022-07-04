Розповніла Ані Лорак в безглуздому вбранні заробляє гроші у Вірменії (відео)

Кароліна Куек досі безсовісно мовчить про війну на Батьківщині. Але вона вирішили вперше з березня вийти на сцену. Її поява привернула увагу публіки. Проте справа не у вокалі

Ані Лорак вперше за час повномасштабної війни засвітилася на сцені / Фото: Колаж: Сьогодні

За ці місяці повномасштабної війни Ані Лорак так і не спромоглася проявити хоча б співчуття рідним та друзям, які живуть в Україні. Вона вирішила, що найкраще буде – це залягти на дно. Фанати думали, що співачка відсиджується десь в Європі чи ОАЕ. Але, як з'ясувалась, вона продовжує жити на путінській Росії. Днями її помітили на вечірці кума Філіпа Кіркорова. Кароліна спокійно собі розважалась у компанії зірок-путінустів.

На початку квітня Лорак зробила "жест доброї волі". Вона відмовилась гастролювати РФ. Але ж гроші треба заробляти десь. Тож співачка подалась у вірменський Єреван.

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На фан-сторінці Ані Лорак у Instagram з'явились кадри з її виступу. Як відомо, співачка працювала на...весіллі! Зазначимо, свій акаунт у соцмережі артистка видалила, щойно її почали закликати висловити чітку позицію щодо війни.

Розважати гостей Ані Лорак прийшла у яскравій червоній міні-сукні з широкими воланами на стегнах і стразами на рукавах та плечах. Доповнила образ туфлями на масивній платформі.

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Лорак трішки набрала вагу / Фото: Скріншот із відео

Повернення на сцену Лорак вийшло просто провальним. Чи то співачка піднабрала пару кг, чи то невдало підібрала вбрання. Але шанувальники тепер більше обговорюють її зовнішній вигляд, ніж вокал:

Клоуна викликали? Ось вона.

Надуло.

Боже, який несмак. Хто це вбрання придумав?

Терміново худнути.

Тьотя кульбаба.

По-моєму вона почала поправлятись.

Скриншот Instagram

До речі, восени Ані Лорак планує давати концерти в Німеччині та Чехії. Про гастролі Росією зірка поки мовчить. Але не виключено, що вона також виступатиме перед рашистами. Адже гроші самі себе не зароблять.

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Нещодавно ми писали, що Кароліна Куек вперше за час війни в Україні засвітилась на російському ТБ.