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Розриває серця та душі! Kalush Orchestra випустили кліп на пісню Stefania

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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15 травня, 12:58
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Український гурт, який завоював перемогу для України на міжнародному пісенному конкурсі, нарешті порадував своїх численних фанів офіційним відео на свій трек
Kalush Orchestra представили кліп на переможну пісню Stefania
Kalush Orchestra представили кліп на переможну пісню Stefania / Фото: Getty Images,

Переможці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra знову змусили плакати багатомільйонну аудиторію – у кліпі на пісню Stefania показані історії хоробрих жінок, які служfnm у ЗСУ та рятують своїх дітей від війни.

За сюжетом відеороботи, жінки-воїни української армії забирають своїх дітей із зруйнованих українських міст та віддають їх рідним, а самі повертаються на війну.

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Колись я присвятив цю пісню своїй матері, а коли почалася війна, пісня набула багато нових смислів. Хоча в пісні немає жодного слова про війну, у багатьох вона почала асоціюватися з матінкою Україною. Ба більше, суспільство почало називати її гімном нашої війни! Але якщо Stefania тепер гімн нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги! – каже лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

У коментарях до кліпу зібралася аудиторія із різних країн світу. Своїми враженнями поділилися люди зі США, Чехії, Південної Африки, Сербії та багатьох інших країн! Сюжет нікого не залишив байдужим:

  • "Я плачу! Яка потужна ода хоробрості матерів та силі сім'ї в Україні. З любов'ю та повагою з Південної Африки"
  • "Сльози нон-стоп тут, в Америці. Всім серцем підтримуємо кожного з вас, неймовірні воїни. Слава Україні!"
  • "Вітаємо Калуш та Україну! Їхній виступ був приголомшливим, демонструючи поєднання репу та фольку, чудовий приспів: "Стефанія мамо! Мамо Стефанія!"
  • "Красива пісня. Заслужена перемога. Слава Україні. Привіт із Чехії"
  • "Слава Україні зі Швеції!"
Скріншот: YouTube

Нагадаємо, що Kalush Orchestra на прес-конференції "Євробачення" знову заговорили про "Азовсталь".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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