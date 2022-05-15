Розриває серця та душі! Kalush Orchestra випустили кліп на пісню Stefania

Переможці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra знову змусили плакати багатомільйонну аудиторію – у кліпі на пісню Stefania показані історії хоробрих жінок, які служfnm у ЗСУ та рятують своїх дітей від війни.
За сюжетом відеороботи, жінки-воїни української армії забирають своїх дітей із зруйнованих українських міст та віддають їх рідним, а самі повертаються на війну.
Колись я присвятив цю пісню своїй матері, а коли почалася війна, пісня набула багато нових смислів. Хоча в пісні немає жодного слова про війну, у багатьох вона почала асоціюватися з матінкою Україною. Ба більше, суспільство почало називати її гімном нашої війни! Але якщо Stefania тепер гімн нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги! – каже лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.
У коментарях до кліпу зібралася аудиторія із різних країн світу. Своїми враженнями поділилися люди зі США, Чехії, Південної Африки, Сербії та багатьох інших країн! Сюжет нікого не залишив байдужим:
- "Я плачу! Яка потужна ода хоробрості матерів та силі сім'ї в Україні. З любов'ю та повагою з Південної Африки"
- "Сльози нон-стоп тут, в Америці. Всім серцем підтримуємо кожного з вас, неймовірні воїни. Слава Україні!"
- "Вітаємо Калуш та Україну! Їхній виступ був приголомшливим, демонструючи поєднання репу та фольку, чудовий приспів: "Стефанія мамо! Мамо Стефанія!"
- "Красива пісня. Заслужена перемога. Слава Україні. Привіт із Чехії"
- "Слава Україні зі Швеції!"
Нагадаємо, що Kalush Orchestra на прес-конференції "Євробачення" знову заговорили про "Азовсталь".
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