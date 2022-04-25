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Розлучення скасовується! Роман Сасанчин та його дружина вирішили повінчатися

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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25 квітня, 14:04
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Переможець шоу "Голос країни" Роман Сасанчин та його дружина Іванна порадували шанувальників новинами про вінчання після розмов про розлучення
Іванна та Роман
Іванна та Роман / Фото: Instagram

Нещодавно 19-річний Роман Сасанчин та його дружина 24-річна Іванна шокували публіку новинами про свій розрив. І хоча пізніше дівчина заявила, що поки що жодних документів на розлучення вони не подавали, відносини у пари були на межі Але, схоже, що молодій сім'ї вдалося порозумітися і помиритися.

На Великдень Іванна разом із маленькою донькою приїхала до Романа до Тернополя з Польщі. Подружжя разом із донькою разом сходило до храму присвятити паски. Дорогою, молодята поділилися з шанувальниками радісною новиною про своє вінчання.

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Ідемо з дуже гарною новиною. Ми домовилися зі священиком про те, щоб повінчатися. Ми щасливі і дуже сподіваємося, що скоро закінчиться війна, тоді нашому щастю не буде межі, – розповіла Іванна у сімейному Instagram-акаунті Сасанчиних.

Скріншот – instagram.com/sasanchyn_family/

Також Роман та Іванна повідомили, що хочуть відсвяткувати своє весілля після війни. Нагадаємо, що у пари не було пишної церемонії, вони просто обмінялися кільцями із РАГСом, а після провели невелику урочистість у колі рідних та друзів.

Нагадаємо, Роман Сасанчин та його дружина Іванна познайомилися у 2020 році. Взимку 2021 року вони одружилися. 30 грудня того ж року у пари народилася дочка Елізабет.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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