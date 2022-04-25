Розлучення скасовується! Роман Сасанчин та його дружина вирішили повінчатися

Переможець шоу "Голос країни" Роман Сасанчин та його дружина Іванна порадували шанувальників новинами про вінчання після розмов про розлучення

Іванна та Роман / Фото: Instagram

Нещодавно 19-річний Роман Сасанчин та його дружина 24-річна Іванна шокували публіку новинами про свій розрив. І хоча пізніше дівчина заявила, що поки що жодних документів на розлучення вони не подавали, відносини у пари були на межі Але, схоже, що молодій сім'ї вдалося порозумітися і помиритися.

На Великдень Іванна разом із маленькою донькою приїхала до Романа до Тернополя з Польщі. Подружжя разом із донькою разом сходило до храму присвятити паски. Дорогою, молодята поділилися з шанувальниками радісною новиною про своє вінчання.

Реклама

Ідемо з дуже гарною новиною. Ми домовилися зі священиком про те, щоб повінчатися. Ми щасливі і дуже сподіваємося, що скоро закінчиться війна, тоді нашому щастю не буде межі, – розповіла Іванна у сімейному Instagram-акаунті Сасанчиних.

Скріншот – instagram.com/sasanchyn_family/

Також Роман та Іванна повідомили, що хочуть відсвяткувати своє весілля після війни. Нагадаємо, що у пари не було пишної церемонії, вони просто обмінялися кільцями із РАГСом, а після провели невелику урочистість у колі рідних та друзів.

Нагадаємо, Роман Сасанчин та його дружина Іванна познайомилися у 2020 році. Взимку 2021 року вони одружилися. 30 грудня того ж року у пари народилася дочка Елізабет.