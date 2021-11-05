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Real O зібралися старим складом через 10 років, щоб знятися у новому відеокліпі

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
5 листопада, 11:00
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Дівчата такі зайняті, що до Києва приїхати не змогли, тому зустрілися у Туреччині. Останній раз співачки бачилися аж 10 років тому
Тарабарова, Тодоренко, Виноградова та Міцукі знову разом у новому відеокліпі "Солодкі 16".
Тарабарова, Тодоренко, Виноградова та Міцукі знову разом у новому відеокліпі "Солодкі 16". / Фото: пресслужба

Регіна Тодоренко, Ліна Міцукі та Олена Чірва стали головними героїнями нового відеокліпу співачки TARABAROVA, яка вперше показала доньку на її роковини, на пісню "Солодкі 16". До речі, саме сьогодні відбулася прем’єра кліпу.

Дівчата справді не бачилися разом 10 років. Тож ця зустріч була переповнена справжніми емоціями.

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Ексучасниці Real O знову разом у новому відеокліпі "Солодкі 16".
Ексучасниці Real O знову разом у новому відеокліпі "Солодкі 16". / Фото: пресслужба

Водночас Світлана Тарабарова, яка і зібрала екс-учасниць Real O, зізналась, що ідея відео виникла спонтанно.

При написанні пісні я намагалася передати настрій наших вечірок із дівчатами і які б ідеї для кліпу нам не пропонували, перед очима все одно були ті самі теплі та божевільні спогади, тож я наважилася і написала всім, – розповіла співачка.

Світлана Тарабарова.
Світлана Тарабарова. / Фото: пресслужба

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Отримавши три "так" робота закипіла. Але зібрати всіх разом виявилося надскладним завданням – робота, творчі проєкти та навіть 5 дітей на чотирьох – графіки ніяк не хотіли співпадати. Єдиний вільний в усіх день знайшовся лише 19 жовтня.

До того ж частина дівчат на той час була у Стамбулі. Тож було прийняте рішення летіти з командою саме до турецького міста та знімати все там.

Ексучасниці Real O знову разом у новому відеокліпі "Солодкі 16".
Ексучасниці Real O знову разом у новому відеокліпі "Солодкі 16". / Фото: пресслужба

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Реалізувати задум взявся творчий дует режисерки Інни Грабар та оператора Євгена Ушакова, а стиль та красу довірили Євгенові Кірієнко та Марині Борщевській.

Дивіться новий кліп TARABAROVA "Солодкі 16":

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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