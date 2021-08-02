Ребрик вразила фігурою в купальнику, позуючи в обнімку з Диким в Болгарії: фото

Українська зіркова пара Лілія Ребрик та Андрій Дикий вирушили в сонячну Болгарію і позували на пляжі. Тільки ось туди подружжя прилетіли не відпочивати

Лілія Ребрик та Андрій Дикий на пляжі в Болгарії / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Акторка і телеведуча "Ранку з Україною" Лілія Ребрик, яка нещодавно розчулила Мережу знімком з сімейного архіву, і хореограф Андрій Дикий увійшли в склад суддів популярного фестивалю, який проходить в Болгарії. Але попри те, що поїздка робоча, пара не упустила можливості відпочити на пляжі.

Про це Лілія Ребрик розповіла в Instastories, зазначивши, що знаходиться в місті Бургос.

Щорічно тут проходить фестиваль, на якому ми з Андрієм є суддями. В цьому році ми повертаємося до звичайного життя, тому передаємо вам привіт з сонячної Болгарії. Ми зануримося в море, а потім до роботи, – сказала телеведуча.

Зірка в чорному роздільному купальнику позувала у хвилях на березі.

Лілія Ребрик позувала в купальнику на пляжі / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Подружжя також зробили спільне селфі.

Серпень, море і кохання... А про роботу ми подумаємо завтра, – підписала кадри Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий в Болгарії / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Шанувальники були зворушені спільними сімейними фото подружжя. Лілія Ребрик та Андрій Дикий дійсно є однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі. Коментар залишила і Ольга Сумська.

"Найпрекрасніші, сонячні, улюблені!"

"Найкраща і красива кілька України!"

"Ви чудові"

"Бомбезно. Лілю, ти бомба-ракета"

Дивіться, як проходить ранок Лілії Ребрик:

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