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Ребрик вразила фігурою в купальнику, позуючи в обнімку з Диким в Болгарії: фото

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
2 серпня, 12:32
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Українська зіркова пара Лілія Ребрик та Андрій Дикий вирушили в сонячну Болгарію і позували на пляжі. Тільки ось туди подружжя прилетіли не відпочивати
Лілія Ребрик та Андрій Дикий на пляжі в Болгарії
Лілія Ребрик та Андрій Дикий на пляжі в Болгарії / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Акторка і телеведуча "Ранку з Україною" Лілія Ребрик, яка нещодавно розчулила Мережу знімком з сімейного архіву, і хореограф Андрій Дикий увійшли в склад суддів популярного фестивалю, який проходить в Болгарії. Але попри те, що поїздка робоча, пара не упустила можливості відпочити на пляжі.

Про це Лілія Ребрик розповіла в Instastories, зазначивши, що знаходиться в місті Бургос.

Щорічно тут проходить фестиваль, на якому ми з Андрієм є суддями. В цьому році ми повертаємося до звичайного життя, тому передаємо вам привіт з сонячної Болгарії. Ми зануримося в море, а потім до роботи, – сказала телеведуча.

Зірка в чорному роздільному купальнику позувала у хвилях на березі.

Лілія Ребрик позувала в купальнику на пляжі
Лілія Ребрик позувала в купальнику на пляжі / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Подружжя також зробили спільне селфі.

Серпень, море і кохання... А про роботу ми подумаємо завтра, – підписала кадри Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий в Болгарії
Лілія Ребрик та Андрій Дикий в Болгарії / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Шанувальники були зворушені спільними сімейними фото подружжя. Лілія Ребрик та Андрій Дикий дійсно є однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі. Коментар залишила і Ольга Сумська.

  • "Найпрекрасніші, сонячні, улюблені!"
  • "Найкраща і красива кілька України!"
  • "Ви чудові"
  • "Бомбезно. Лілю, ти бомба-ракета"

Дивіться, як проходить ранок Лілії Ребрик:

Раніше фото з відпочинку показала Настя Каменських – співачка сексуально позувала на яхті в Хорватії.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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