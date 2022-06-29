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"Рідкісне г*вно, а не людина": Анастасія Приходько згадала, як послала Потапа на три букви

"Срачі" прилетіли
Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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29 червня, 20:25
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Співачка опублікувала емоційний пост у соцмережі, в якому "проїхалася" по реперу. Та розповіла підписникам у коментарях багато цікавого
Анастасія Приходько не планує пробачати Потапу
Анастасія Приходько не планує пробачати Потапу / Фото: Колаж: Сьогодні

Навіть під час війни українські знаменитості примудряються сваритися одне з одним. Так, минулого місяця за свої гомофобні висловлювання прочуханку від колег отримала Ірина Федишин. Щоправда, виконавиці пісні "Долоньки" ой як далеко до скандальності Анастасії Приходько.

Експертка вокального шоу "Співають всі" вже висловлювала своє "фі" виконавцю Максу Барських та режисеру Алану Бадоєву. Тепер настала черга Потапа. У своєму Facebook Анастасія Приходько зробила репост новини про заяву репера та дружини Насті Каменських. Та лакнічно обізвала Потапа л*йном.

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Скриншот Facebook/Анастасія Приходько

Підписники скандальної співачки вирішили дізнатися, то що ж такого їй зробив Потап? Відповідь не забарилася.

Зараз він говорить моїми словами 2014 року. А коли ми з ним перетнулися у Палаці Україна, він мене образив. За що був посланий на х*й. Тоді він бігав і налаштовував усіх проти мене. І уже негарно відгукувався за мої дії проти Росії. А зараз намагаєшся бути патріотом, забувши про те, як у Кремлі знімав штани! – емоційно відповіла Приходько.

Скріншот Facebook/Анастасія Приходько

І додала – прощати Потапа вона не збирається. Але в коментарях не всі рукоплескали Анастасії. Дехто вирішив нагадати співачці про її минуле.

- Якби ця заява була у 2014 році, то ок. А зараз такі всі псевдо-патріоти, – написала пані Людмила

- Пригадується, деякі наші зірки дружили з рашистами і виставляли це як "достіженіє" в їхній культурі. А деякі навіть їздили виступати на "Євробаченні" від Росії. Перевзуваються зараз всі в польоті, – зазначив пан Ігор.

Скриншот Facebook/Анастасія Приходько

Проте відповісти коментаторам Приходько не спромоглася. Нагадаємо, раніше ми писали про інтерв’ю скандальної співачки, в якому вона розповіла про свою кар’єру в Росії.

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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