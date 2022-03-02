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Регіна Тодоренко побоялася сказати, що Путін вбиває мирних українців та бомбить міста

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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2 березня, 08:41
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На сьомий день війни телеведуча нарешті вийшла на зв'язок до російських фанатів та розповіла про обстріли України
Російська телеведуча українського походження Регіна Тодоренко прокоментувала війну в Україні.
Російська телеведуча українського походження Регіна Тодоренко прокоментувала війну в Україні. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Слідом за Ані Лорак про війну в Україні врешті-решт розповіла людям Регіна Тодоренко. Втім, телеведуча, як і співачка, побоялася сказати правду про те, що Путін напав на Україну.

В Instagram Тодоренко написала, що до дому її батьків прийшла війна і рани від неї не зникнуть безслідно:

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Чи думала я колись, що в будинок моїх батьків прийде війна, що діти моїх знайомих будуть народжені у підвалах, що родичі ховатимуться в бункерах, що близькі подруги підпадуть під обстріл?! Ні! І ніколи цього не хотіла. Але реалії такі, і з цим тепер нам доведеться жити довгі роки, тому що такі рани не зникають безслідно, після них залишаються шрами, – заявила телеведуча.

Регіна розповіла про страждання дітей про те, як жінки народжують на станціях метро. Також вона опублікувала низку світлин, які пітверджують це.

Матері України рятують життя своїх дітей, народжують прямо на станціях метро і в непристосованих для пологів місцях, годують своє чадо, що тільки-но з'явилося, не під звуки колискової, а під постріли автоматів і вибухи бомб. Не такого миру ми хотіли! Страждання нікого не зроблять щасливими. Війна – це не єдина можливість домовитися! І ми народжуємо дітей не для того, щоби відправити їх на вірну смерть!, – додала ведуча.

Тодоренко зауважила, що не знає, чи в її силах змінити історію та достукаються до влади. Проте, за словами Регіни, вона хоче, щоб кожен, хто її читає, допоміг хоч трохи наблизитися до миру і завершити цю жахливу трагедію.

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На сьогоднішній момент будинку дитини в Кропивницькому та Київському дитячому центрі нейрохірургії необхідна допомога, у лікарнях Херсона та Києва не вистачає донорської крові, новонародженим у підвалах пологових будинків теж потрібен належний догляд, а також медикаменти, біженцям з Донецька та Луганська потрібен будинок, але найголовніше бажання матерів, чиї сини зараз на війні, – щоб їхні діти мали змогу припинити війну та повернулися додому живими! Ви чуєте ??? Живими!!!!!

Раніше Тодоренко закликала не читати жодних новин, а думати про любов.

Також Світлана Лобода зі сльозами на очах закликала зупинити війну в Україні, однак також не назвала ім'я злочинця.

Любі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо і допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – віримо в ЗСУ!

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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