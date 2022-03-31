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Регіна Тодоренко спробувала виправдатись за своє мовчання. Українці їй відповіли

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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31 березня, 15:10
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Корінна одеситка Регіна Тодоренко намагається уникати теми війни в Україні
Регіна Тодоренко переживає, як справлятися з хейтом у Мережі
Регіна Тодоренко переживає, як справлятися з хейтом у Мережі / Фото: скріншот

У Instagram Регіни Тодоренка з початку війни можна побачити розбори гардеробу або дізнатися, який фільм про війну подивитись . При цьому про напад Росії на Україну телеведуча не поспішає говорити. Через це її критикує не лише у Мережі, а й українські зірки.

Регіна продовжує намагатися зберегти свою кар'єру в Росії й виправдатися за своє мовчання. Вона вирішила зняти інтерв'ю з психологом на тему хейту в Мережі та як із цим справлятися.

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Під час бесіди Тодоренко й надалі уникала слова "війна". Новини про війну називала "різною інформацією, що накладає певні зобов'язання на тебе".

Наскільки згубна та інформація, яку люди дивляться щодня, яка тріщить з усіх прасок для нашої психіки, для нашого здоров'я, – запитує вона.

/ Фото: скріншот

Регіна за 14 років кар'єри на ТБ вона звикла до хейту, але зараз почала скаржитися, що не знає, як справлятися.

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Невже ті, хто розпалюють війни у коментарях, не розуміють, що миру таким способом не досягти.

Під час інтерв'ю Тодоренко згадала про свою сім'ю. Її батьки, як і раніше, залишаються в Одесі. Ні слова про постійні повітряні тривоги і що люди ховаються в укриттях. Можливий напад на її рідне місто телеведуча просто називає "подією, через яку тривожиться".

А своє мовчання, вона виправдала тим, що "Швейцарію за нейтралітет ніхто не засуджує".

До слова, у коментарях вже багато хто встиг оцінити нове відео Тодоренко і висловитися про її мовчання.

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Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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