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Регіна Тодоренко здійснила мрію, пов'язану з серіалом "Секс та місто"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
22 липня, 07:37
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Відомій телеведучій Регіні Тодоренко вдалося побачити зйомки продовження серіалу "Секс та місто", які зараз проходять в Нью-Йорку
Регіна Тодоренко здійснила дитячу мрію
Регіна Тодоренко здійснила дитячу мрію / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Мрії Регіни Тодоренко продовжують здійснуватися. Зараз телеведуча разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим знаходиться в Нью-Йорку – місті, яке відома мандрівниця хотіла давно відвідати. Регіна вдалося побачити зйомки одного з улюблених серіалів "Секс та місто". Якраз нещодавно телеведуча публікувала в Instagram пост, що мріє познайомитися з Сарою Джесікою Паркер і зробити селфі. Регіна з Владом навіть записали звернення до актриси і попросили у шанувальників підтримки. Поки Тодоренко особисто не познайомилася з головною героїнею "Сексу та місто", але побачила актрису на зйомках.

"Я зустріла Сару Джесіку Паркер. Люди, та як тепер не вірити в те, що думка матеріальна? Коли я звернулася до Всесвіту, до вас, мої дорогі, Всесвіт почув мене і відразу відповів. З новинного паблік я дізналася, що зараз проходять зйомки Sex and The City в Нью-Йорку, мені дуже захотілося зустрітися з Сарою, але я і подумати не могла, що все станеться так швидко. Ми смачно пообідали, і я вирушила на пошуки. Через хвилину побачила її, таку красиву і енергійну! І всю команду серіалу, що стоїть на відстані 10 метрів від мене ", – поділилася телеведуча в Instagram.

Регіна зізналася, не наважилася зробити селфі з Сарою Джесікою Паркер, але зайшла в магазин актриси і купила пару туфель.

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Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренко для програми "Зірковий шлях":

Раніше Регіна Тодоренко здивувала визнанням про зйомки в купальниках.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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На ювілеї у батька я всім офіційно сказала, що не хочу дітей. Це все було гідно прийнято моїми батьками. Хоч вони вже і в поважному віці, але з сучасним типом мислення. Через тиждень я отримала тест з двома смужками.

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