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Регіна Тодоренко висміяла онлайн-курси інших блогерів, щоб привернути увагу до свого

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
4 жовтня, 19:29
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Українська телеведуча і блогерка вирішила усунути конкурентів по інфопродуктам, які рекламують свої онлайн-курси за однаковим сценарієм
Регіна Тодоренко висміяла онлайн-курси колег
Регіна Тодоренко висміяла онлайн-курси колег / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко, яка поскаржилася на складні перші місяці життя в Москві, розреготалася у своїй соцмережі, показуючи шанувальникам нарізку з онлайн-курсів своїх колег. Її розсмішило, що всі блогери використовують майже один і той же текст для реклами.

У Instastories Регіна Тодоренко запостила відео, зняте в таксі по дорозі в аеропорт. Дівчина розсміялася на камеру і віддала данину поваги "оригінальним" текстам колег.

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Обожнюю сценариста, який всім написав однаковий текст, – повідомила Тодоренко.

У роликах трьох блогерів – Анни Семенович, Оксани Самойлової та Надії Сєрової – можна почути однакові фрази для заманювання аудиторії: "такого раніше не було", "унікальний курс", "це ексклюзивний марафон".

Регіна Тодоренко висміяла курс Самойлової та інших блогерів
Регіна Тодоренко висміяла курс Самойлової та інших блогерів / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Правда, нещодавно і сама Регіна запустила онлайн-марафон зі створення "життя мрії". Для анонсу вона використовувала теж стандартну подачу.

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Мій курс буде про те, як створити життя мрії через мислення, практики, бажання і просування себе як професіонала і особистість. Те, в чому я добре розуміюся. Я передам Вам знання, які допомогли мені досягти результатів в кар'єрі, публічності та сім'ї, – пообіцяла тоді блогерка.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренко для програми "Зірковий шлях":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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