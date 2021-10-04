Регіна Тодоренко висміяла онлайн-курси інших блогерів, щоб привернути увагу до свого

Регіна Тодоренко, яка поскаржилася на складні перші місяці життя в Москві, розреготалася у своїй соцмережі, показуючи шанувальникам нарізку з онлайн-курсів своїх колег. Її розсмішило, що всі блогери використовують майже один і той же текст для реклами.
У Instastories Регіна Тодоренко запостила відео, зняте в таксі по дорозі в аеропорт. Дівчина розсміялася на камеру і віддала данину поваги "оригінальним" текстам колег.
Обожнюю сценариста, який всім написав однаковий текст, – повідомила Тодоренко.
У роликах трьох блогерів – Анни Семенович, Оксани Самойлової та Надії Сєрової – можна почути однакові фрази для заманювання аудиторії: "такого раніше не було", "унікальний курс", "це ексклюзивний марафон".
Правда, нещодавно і сама Регіна запустила онлайн-марафон зі створення "життя мрії". Для анонсу вона використовувала теж стандартну подачу.
Мій курс буде про те, як створити життя мрії через мислення, практики, бажання і просування себе як професіонала і особистість. Те, в чому я добре розуміюся. Я передам Вам знання, які допомогли мені досягти результатів в кар'єрі, публічності та сім'ї, – пообіцяла тоді блогерка.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренко для програми "Зірковий шлях":
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