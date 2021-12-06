Репяхова має намір подати до суду на екс-дружину Павліку і хоче отримати моральну компенсацію

Нещодавно Віктор Павлік зізнався, що мріє про мир та спокій, що він втомився від ворожнечі своїх колишніх і нинішніх дружин . Але поки що це все лише мрії. У себе в Instagram Катерина Репяхова заявила, що якщо Лариса Созаєва ображатиме її або їхню сім'ю з Павліком, то розмовлятиме з нею адвокат.
Катерина Репяхова заявила, що після публічних образ вона не збирається віддавати гроші з продажу квартири Ларисі Созаєвій, як хотіла це зробити раніше.
Я вже можу відкрито заявити, що ця людина 100 тисяч доларів не отримає, – написала дружина Віктора Павлика.
Катерина Репяхова розповіла, що за образу хоче отримати моральну компенсацію. Суму дружина артиста не стала називати. Вона уточнила, що гроші віддасть на благодійність.
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Лариса Созаєва та Віктор Павлік прожили у шлюбі 25 років. У них був спільний син Павло, який помер минулого року .
Нагадаємо, раніше Лариса Созаєва зізнавалася, що жити з Віктором Павліком було тяжко . Щоб краще це зрозуміти, вона порекомендувала переглянути фільм "Дружина", який вийшов у 2017 році.
Детальніше про скандали між дружинами Віктора Павлика дивіться у сюжеті:
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