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Репяхова не вважає, що розбила шлюб Павліка і Созаевої: Мовчати не буду, правда на моєму боці

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
18 жовтня, 16:14
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Катерина Репяхова вперше відповіла на звинувачення, що через неї розпався шлюб Віктора Павліка та Лариси Созаевой
Катерина Репяхова вперше відповіла на звинувачення, що вона розбила сім'ю Віктора Павліка та Лариси Созаевої
Катерина Репяхова вперше відповіла на звинувачення, що вона розбила сім'ю Віктора Павліка та Лариси Созаевої / Фото: instagram.com/repyahovakate, Facebook-сторінка Лариси Созаєвої

Катерина Репяхова встигла не тільки прокоментувати заяву колишньої дружини Віктора Павліка , але і спростувала, що вона розбила сім'ю артиста.

За словами нинішньої дружини українського співака, вони познайомилися з Віктором Павліком, коли у нього були серйозні проблеми з алкоголем. Як стверджує Катерина Репяхова, саме вона допомогла артисту впоратися із згубною звичкою, а Лариси Созаевої поруч не було.

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Мені кажуть, що я розбила сім'ю. Я мовчати не буду, якщо правда на моєму боці. Коли я зустріла Віктора, у нього були великі проблеми з алкоголем. Настільки великі, що це була реанімація кожен раз. Коли я приїжджала в реанімацію, ніякої дружини там не було. Ми це разом з ним подолали. Лариса це знає і не може з цим змиритися, – заявила молода дружина співака.

/ Фото: instagram.com/viktorpavlik

У той період Віктор Павлік зривав концерти, а Катерині Репяховій доводилося вирішувати проблеми з виступами, які не відбулися.

Нинішня дружина артиста вважає, якби не зустріч з нею, не було б кому платити за лікування сина Паші, виплачувати кредит за квартиру.

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У Віктора Франковича нове життя. Лариса це прекрасно знає і не може з цим змиритися, – додала Репяхова.

Лариса Созаева і Катерина Репяхова
Лариса Созаева і Катерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate, Facebook-сторінка Лариси Созаєвої

Розповіла Катерина і про одну з розмов з Ларисою Созаевой.

Вона сама особисто мені говорила, що я не перша, а третя-четверта. Тобто вона з цим жила, її це влаштовувало. Я тільки за те, щоб вона брала на себе відповідальність за своє життя. Якщо це її все життя влаштовувало і їй було досить того, що у неї є дах над головою і її годують, не я в цьому винна. Чому раніше вона не схаменулася і не змінила своє життя? Не мені, звичайно, про це судити, але хоча б зараз не потрібно заважати жити мені, – відповіла Репяхова.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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