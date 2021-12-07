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Репяхова подала до суду на ексдружину Павліка за "нахабну тварюку" та квартиру

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
7 грудня, 16:37
В закладинки
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Нинішня дружина Віктора Павліка все-таки вирішила з'ясувати стосунки з Ларисою Созаєвою у суді. І все через образи, які казала ексдружина артиста Каті
Катерина Репяхова подала позов до суду на Ларису Созаєву.
Катерина Репяхова подала позов до суду на Ларису Созаєву. / Фото: instagram.com/repyahovakate, instagram.com/lora.sozaeva

Віктор Павлік казав, що мріє про мир та спокій, та що він втомився від ворожнечі Каті та Лариси. Однак скандал після цього не згас. Вже сьогодні Катерина Реп'яхова, як і обіцяла, подала судовий позов на Созаєву. До речі, зробила це вона у день своїх іменин.

У мій день ангела бажаю собі ніколи не зустрічати поганих людей, – написала блогерка в Instastories.

Фото: Instastories/repyahovakate

Таким чином обраниця Павліка хоче відсудити у жінки моральну компенсацію за те, що та назвала її "нешановною" і "нахабною тварюкою". Як повідомляла Катя, гроші вона віддасть на благодійність. Однак про яку суму йдеться – невідомо.

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Фото: Instastories/repyahovakate

Крім того, Реп'яхова пригрозила, що екскохана Павліка не отримає грошей від їхньої родини, як і квартиру. Нагадаємо, що співак придбав житло в кредит під час шлюбу з Ларисою й після розриву заявляв, що в будь-якому разі перепише житло на жінку.

Втім Катя заявила, що в цьому випадку квартиру ділитимуть у судовому порядку порівну, як і невиплачений кредит.

Ба більше, Реп'яхова впевнена, що Лариса нібито досягає лише однієї мети – принизити нову сім'ю Павліка.

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Зазначимо, що скандал між нинішньою та колишньою жінками Павліка розгорівся після того, як Реп'яхова звинуватила Созаєву в атаці ботів на свій акаунт в Мережі, назвала її своїм ворогом, а також звернулася до кіберполіції. Тоді ж Лариса записала відео, в якому вона сказала образливі слова в бік Каті.

Детальніше про скандали між дружинами Віктора Павліка дивіться у сюжеті:

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Коротко про шлюб Павліка та Созаєвої

Лариса Созаєва та Віктор Павлік прожили у шлюбі 25 років. У них був спільний син Павло, який помер 2020 року.

Раніше Созаєва зізнавалася, що жити з Павліком було тяжко. Щоб краще все зрозуміти, вона порекомендувала подивитися фільм "Дружина", який вийшов у 2017 році.

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