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Зважилася, нарешті: Олена Кравець в татуюваннях і з пірсингом у носі, шокувала новим іміджем (фото)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
1 серпня, 08:40
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44-річна актриса, яка нещодавно кардинально змінила зачіску, вибравши коротку довжину, дуже органічно вписалася і в образі бунтарки
Олена Кравець в татуюваннях і з пірсингом у носі, шокувала новим іміджем
Олена Кравець в татуюваннях і з пірсингом у носі, шокувала новим іміджем / Фото: instagram.com/lennykravets

Українська актриса, яка нещодавно розчулила танцем своїх старших двійнят, вирішила змінити імідж, чим шокувала своїх підписників в Instagram.

У соцмережі вона показала фото, на яких її тіло ретельно покрите різними татуюваннями, а в носі красується пірсинг. З її короткою зачіскою і чорної майкою це виглядало дуже органічно.

Вона підписала фото так:

Зважилася, нарешті ... Пробач, мам ... Підморгнула.

Фото швидко зібрав понад 20 тисяч лайків і захоплених коментарів. Хтось писав, що актрисі йде новий образ, а хтось просто був шокований. Репер Потап, наприклад, взагалі першим написав коментар "Клас". Інших коментарів також досить:

  • Вааууу! Як Вам йде. Захват
  • Не треба було спати, а дітей залишати без нагляду
  • Я сподіваюся це малюнки
  • Не вірю!
  • Вам дуже йдуть татуювання.

Насправді, це все новий фільтр соцмережі Instagram, який дозволяє приміряти на себе будь-який образ і змінити імідж, навіть якщо це всього лише на фото.

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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