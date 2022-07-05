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Режисер Олег Сенцов одружився. Хто обраниця режисера? (Фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 липня, 14:59
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Для 45-річного діяча культури це вже другий шлюб. Як пройшла урочистість – читайте у матеріалі
Олег Сенцов та Вероніка Вельч одружилися
Олег Сенцов та Вероніка Вельч одружилися / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Олег Сенцов, режисер гучного фільму "Носоріг", зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. Весь цей час кінематографіста підтримувала його кохана Вероніка Вельч.

А сьогодні режисер повідомив радісну новину: він та його обраниця обмінялися обручками.

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Одружився, – коротко підписав фото з Веронікою у Facebook Сенцов.

Олег Сенцов одружився
Олег Сенцов одружився

Церемонія пройшла у колі друзів та близьких. Як весільне вбрання Вельч вибрала українську вишиванку, а Сенцов був у військовій формі.

Весілля Олега Сенцова та Вероніки Вельч
Весілля Олега Сенцова та Вероніки Вельч

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Хто така Вероніка Вельч?

Обранкою режисера стала старша директорка з комунікацій у консультативній фірмі зі зв'язків з громадськістю Ridgely Walsh. Дівчина була однією з координаторів проєкту "Євромайдан SOS".

Про стосунки Вельч і Сенцова стало відомо в березні. Вероніка стала другою офіційною дружиною режисера. Від першого шлюбу в Сенцова є дочка Аліна та син Владислав. Також у режисера є спільна дочка Емма із журналісткою Юлією Бабич.

Раніше стало відомо, що 59-річний режисер Квентін Тарантіно вдруге став батьком.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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