Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 👑 Міс Україна-2021 - фото

Син Павліка

Брітні вільна

Insta-розлучення

Огляд Бонду

Герцоги та регбі

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Фатальна красуня: Леся Нікітюк зачарувала Мережу в ультракороткій сукні

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
1 жовтня, 10:08
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ведуча поділилася в соцмережі фотографіями в сексуальному образі. Нам терміново потрібна така ж червона сукня!
Леся Никитюк зачарувала фанатів в ультракороткій сукні
Леся Никитюк зачарувала фанатів в ультракороткій сукні / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк, яка нещодавно повторила образ Кардаш'ян в Balenciaga, не упускає можливості продемонструвати свої довгі ноги і підтягнуту фігуру. У цьому їй допомагають сексуальні наряди, як, наприклад, ця коротка червона сукня.

Ведуча поділилася з підписниками парою нових знімків, на яких вона позує в чарівному образі – блискучій сукні з відкритою спиною і туфлях зі шнурівкою та гострим носком.

Реклама

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Реклама

Леся також показала фоловерам декілька кумедних відео, в яких вона знялася в цьому ж образі і разом з Романом Міщеряковим.

Реклама

Шанувальники Лесі Никитюк написали їй десятки компліментів і навіть порівняли з Шерон Стоун, а ще згадали Олю Полякову:

  • "Українська Шерон Стоун! Ух і ноги"

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

  • "Богиня"
  • "Ой, Леся, ти звісно красуня. Таке питання: в тебе ноги від вух більше, ніж у Полякової?"

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Нещодавно ми підбирали наречену для Ілона Маска і Леся Нікітюк увійшла в цей список. Хто з українок також потрапив у ТОП – дізнайтеся тут.

Дивіться сюжет про зірок, які не соромляться оголюватися в Instagram:

Ще новини про Лесю:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Деніел Крейг на прем'єрі бондіани в Лондоні
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Переможці "Євробачення" Måneskin їдуть до України
Wow-новина!
Опитування
Очікувана прем'єра
"Фантастичні звірі 3": що відомо про новий фільм по Джоан Роулінг
Більше подробиць
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти