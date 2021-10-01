Фатальна красуня: Леся Нікітюк зачарувала Мережу в ультракороткій сукні

Леся Нікітюк, яка нещодавно повторила образ Кардаш'ян в Balenciaga, не упускає можливості продемонструвати свої довгі ноги і підтягнуту фігуру. У цьому їй допомагають сексуальні наряди, як, наприклад, ця коротка червона сукня.
Ведуча поділилася з підписниками парою нових знімків, на яких вона позує в чарівному образі – блискучій сукні з відкритою спиною і туфлях зі шнурівкою та гострим носком.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
Леся також показала фоловерам декілька кумедних відео, в яких вона знялася в цьому ж образі і разом з Романом Міщеряковим.
Шанувальники Лесі Никитюк написали їй десятки компліментів і навіть порівняли з Шерон Стоун, а ще згадали Олю Полякову:
- "Українська Шерон Стоун! Ух і ноги"
- "Богиня"
- "Ой, Леся, ти звісно красуня. Таке питання: в тебе ноги від вух більше, ніж у Полякової?"
Нещодавно ми підбирали наречену для Ілона Маска і Леся Нікітюк увійшла в цей список. Хто з українок також потрапив у ТОП – дізнайтеся тут.
Дивіться сюжет про зірок, які не соромляться оголюватися в Instagram:
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