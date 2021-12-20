Роман Свечкоренко з Холостячки потрапив у колотнечу: блогера забрала поліція (відео)

Українського блогера, психолога та учасника "Холостячки-2" Романа Свечкоренка разом з іншим блогером та актором Богданом Шелудяком забрала поліція. У Мережі припускають, що хлопці стали учасниками бійки

/ Фото: instagram.com/svechkorenko

У своєму Instagram-акаунті блогер Роман Свічкоренко, який раніше був помічений на концерті Злати Огнєвіч, показав руку в гіпсі і заявив, що поділиться всіма подробицями пізніше

Скріншот: Instagram

У фан-аккаунті шоу "Холостячка" в Instagram з'явився ролик, на якому Свечкоренко та Шелудяк сідають у поліцейський автомобіль. Причини поки що невідомі. Є інформація лише про те, що інцидент трапився вчора ввечері. Відео, ймовірно, було знято перехожим, який впізнав про відомих блогерів. Це поки що єдині кадри з місця подій.

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Що відомо про Романа Свечкоренка?

Романові 32 роки, він із Києва. Чотири роки займається психологією. Вважає себе спеціалістом у сфері жіночого щастя та збирається зайняти місце Лабковського. Їздить у тури містами, збирає зали, продає онлайн-курси та майстер-класи. Майже блогер-мільйонник – зараз на сторінку Романа в Instagram підписано понад 960 тисяч людина. Був одружений 10 років, є донька.

Раніше ми розповідали, що відомо про колишню дружину Романа Свечкоренка – Ілону.

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Раніше учасник "Холостячки 2" Андрій Хветкевич відповів, чому Злата Огнєвіч вигнала його із проєкту.