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Роман Свечкоренко з Холостячки про розлучення після 10 років шлюбу: Я втомився десь через 5-6 років

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
20 жовтня, 16:55
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Один з найпопулярніших учасників шоу "Холсотячка-2" Роман Свечкоренко в новому інтерв'ю поділився подробицями розлучення зі своєю дружиною Ілоною. У пари, до слова, є спільна дитина
Блогер і учасник шоу "Холостячка-2" Роман Свечкоренко розповів про своє розлучення з дружиною
Блогер і учасник шоу "Холостячка-2" Роман Свечкоренко розповів про своє розлучення з дружиною / Фото: Скріншот з YouTube

Роман Свечкоренко, якого раніше помітили на концерті Злати Огнєвіч, був одружений зі своєю коханою, Ілоною, протягом 10 років. У пари є спільна дочка Мія. У новому інтерв'ю для Анни Олицької і її YouTube-програми "Без комплексів" блогер і психолог розповів, що досі одружений.

Як в коментарі "Сьогодні" зазначив PR-менеджер Романа, запис інтерв'ю проходив навесні цього року до участі Свечкоренко в зйомках шоу, тому невідомо, чи розлучений блогер на цей момент або ще ні. Це глядачам належить дізнатися в п'ятницю під час чергового випуску "Холостячки".

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До слова, не забудьте, що в суботу стартує суперпрем'єра шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Що відомо про розлучення Романа Свечкоренка

Ось, що Роман розповів Анні про розставання з дружиною:

Я подав на розлучення ще в кінці 2020 року. Ми не разом вже більше року, але ми не відразу подали на розлучення. Питання було не в тому, щоб помиритися, возз'єднатися, а щоб все було комфортно для нас двох. Щоб ми не сварилися, знайшли спільну мову, щоб не страждала дитина. Пів року ми ще не подавали на розлучення, – пояснив Роман.

Скріншот: YouTube

За словами Романа вони обидва з дружиною не могли знайти компроміс. У них, як і у багатьох інших людей, виникали побутові сварки.

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До речі, пара пережила дуже важкі пологи – спочатку Ілоні, дружині Романа, мали робити кесарів розтин, але в підсумку дівчина народжувала природним шляхом. За словами Романа, процес був дуже непростим. Зазначимо, що тоді їм було по 23 роки.

Після пологів, як каже Роман, у його дружини почалася післяродова депресія, яка теж вплинула на їхні стосунки.

Я втомився десь через років п'ять-шість. Перші думки (про розлучення – Ред.) почали з'являтися, коли дочці було років зо три, після сильних конфліктів. Але у мене була і є шалена любов до дитини. І мені знадобився не один рік, щоб змиритися з цим – так буває, люди не підходять одне одному, – каже Роман.

Крім того, Роман зазначив, що пара сварилася на тлі ревнощів. Свечкоренко також уточнив, що в їхній родині ніколи не було фізичного насильства.

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Дивіться повне інтерв'ю Романа Свечкоренка:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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