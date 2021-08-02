Російський гурт під овації українців "Путін х**ло" заспівав хіт в Тернополі (відео)

Кілька років тому гурт Wildways випустив саркастичний трек, який став ледь не народною піснею. Тепер артисти виконали його наживо в Тернополі

Російський гурт заспівав пісню про Путіна в Тернополі / Фото: instagram.com/wildwaysofficial

На фестивалі Faine Misto у Тернополі, де виступив скандальний російський гурт, вийшли на сцену ще одні артисти з Росії. Під овації глядачів рок-група Wildways виконали пісню put in, присвячену режиму президента РФ Володимира Путіна.

На відео, опублікованому кореспондентом Телеграфа, українці починають голосно скандувати відому кричалку -"Путін х**ло". Ця фраза зародилася в народі ще у 2014 році після початку війни на Донбасі та згодом стала мемом. Судячи з відео, Wildways спочатку не планували виконувати трек put in, але публіка переконала.

Перед тим як Wildways були допущені на сцену, артистів перевіряла Служба безпеки України. Раніше рок-гурт вже виступав на фестивалі "Файне місто" у 2019 році.

"Файне місто" – один з найбільших щорічних музичних фестивалів України, який проходить вже вдев'яте. Цього року серед учасників з Росії крім Wildways були "Порнофільми", "Louna" і гурт Anacondaz, який раніше відвідував анексований Крим. Однак чотирирічний строк заборони минув, тому артисти знову змогли приїхати до України.

Нагадаємо, що недавно Держкіно України заборонило демонстрацію відомого російського серіалу "Не родись красивой".