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Софія Ротару та Ані Лорак знову виступлять на Пісні року у Москві

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
14 листопада, 15:57
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Софія Ротару та Ані Лорак часті гості фестивалю "Пісня року" у Москві. Цей рік не стане винятком
Софія Ротару та Ані Лорак з'являться на "Пісні року-2021"
Софія Ротару та Ані Лорак з'являться на "Пісні року-2021" / Фото: скриншот

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному акаунті "Пісні року", глядачі побачать Ані Лорак та Софія Ротару на сцені фестивалю, який відбудеться 4 грудня у Москві.

50-річчя легендарного телефестивалю "Пісня року" відсвяткуємо новорічною ТВ-зйомкою за участю найкращих артистів! У концерті візьмуть участь популярні молоді зірки та метри естради, народні артисти, найяскравіші та найулюбленіші виконавці. Будуть всі – сказано на сторінці фестивалю у Instagram.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, минулого року Софія Ротару теж виступала на "Пісні року" Співачка на сцені в Москві виконала одну з найпопулярніших пісень у своєму репертуарі "Червона рута".

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До речі, і Ані Лорак минулого року також виступила на музичному фестивалі.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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