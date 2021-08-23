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Обійми з Ротару і кавер від Білик: як пройшла церемонія нагородження "легенд України" (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
23 серпня, 10:37
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У Маріїнському парку пройшла церемонія нагородження новою відзнакою "Національна легенда України" семи видатних українців
Зеленський вручив нагороди Ротару, Блохіну, Рибчинському - фото, відео
Зеленський вручив нагороди Ротару, Блохіну, Рибчинському - фото, відео / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy, Офис Президента Украины

Офіс президента оприлюднив знімки з церемонії нагородження "Національних легенд України", яка відбулася вчора в Маріїнському палаці.

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Президент заснував відзнаку до Дня Незалежності України за:

  • видатні особисті заслуги в становленні незалежної України;
  • зміцнення державності країни;
  • захист Вітчизни і служіння українському народу.

Художник Іван Марчук, футбольний тренер Олег Блохін, поет-пісняр Юрій Рибчинський, Олена і Володимир Зеленський, співачка Софія Ротару, балетмейстерка Олена Потапова, хореограф Мирослав Вантух
Художник Іван Марчук, футбольний тренер Олег Блохін, поет-пісняр Юрій Рибчинський, Олена і Володимир Зеленський, співачка Софія Ротару, балетмейстерка Олена Потапова, хореограф Мирослав Вантух / Фото: Офис Президента Украины

Національними легендами стали Софія Ротару, яка виступила напередодні на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі, Юрій Рибчинський, Іван Марчук, Олег Блохін, Мирослав Вантух, Олена Потапова, а також композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Володимир Зеленський і Софія Ротару
Володимир Зеленський і Софія Ротару / Фото: Офис Президента Украины

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Нагороду Мирослава Скорика президент Зеленський вручив його дружині.

Ми вважаємо всіх вас дійсно легендами нашої країни. Живими легендами. Найповніший і найголовніший зміст саме в тому, що перед нами – живі легенди. Вдячний, що народився, живу і з дитинства знаю вашу творчість, результат вашої роботи в культурі, спорті, мистецтві, – сказав на церемонії Володимир Зеленський.

Олена Зеленська на церемонію наділу блакитне плаття від LITKOVSKAYA
Олена Зеленська на церемонію наділу блакитне плаття від LITKOVSKAYA / Фото: Офис Президента Украины

Після офіційного заходу на території Маріїнського палацу пройшов концерт, де Ірина Білик виконала усіма відому пісню "Лаванда" Софії Ротару, а "Хуторянку" заспівали TAYANNA, Кароль, Бабкін та Могилевська.

Скріншот: instagram.com/stories/babkin_official

Ірина Білик на сцені в Маріїнському палаці / Фото: instagram.com/stories/gorbunovyuriy
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Дивіться відео з церемонії нагородження "легенд України":

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новій хвилі" в Сочі - курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності.

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