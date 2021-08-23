Обійми з Ротару і кавер від Білик: як пройшла церемонія нагородження "легенд України" (фото)

Офіс президента оприлюднив знімки з церемонії нагородження "Національних легенд України", яка відбулася вчора в Маріїнському палаці.
Президент заснував відзнаку до Дня Незалежності України за:
- видатні особисті заслуги в становленні незалежної України;
- зміцнення державності країни;
- захист Вітчизни і служіння українському народу.
Національними легендами стали Софія Ротару, яка виступила напередодні на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі, Юрій Рибчинський, Іван Марчук, Олег Блохін, Мирослав Вантух, Олена Потапова, а також композитор Мирослав Скорик (посмертно).
Нагороду Мирослава Скорика президент Зеленський вручив його дружині.
Ми вважаємо всіх вас дійсно легендами нашої країни. Живими легендами. Найповніший і найголовніший зміст саме в тому, що перед нами – живі легенди. Вдячний, що народився, живу і з дитинства знаю вашу творчість, результат вашої роботи в культурі, спорті, мистецтві, – сказав на церемонії Володимир Зеленський.
Після офіційного заходу на території Маріїнського палацу пройшов концерт, де Ірина Білик виконала усіма відому пісню "Лаванда" Софії Ротару, а "Хуторянку" заспівали TAYANNA, Кароль, Бабкін та Могилевська.
Дивіться відео з церемонії нагородження "легенд України":
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