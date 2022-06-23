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Русня палає! Відбулась прем’єра повнометражного відео-проекту "Народний байрактар"

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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23 червня, 20:40
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Сергія Притулу та його ініціативу по збору 500 млн гривень підтримав провідний український сервіс інтернет-телебачення
Ініціатива Сергія Притули надихнула сервіс OLL.TV на прем'єру відео-проекту
Ініціатива Сергія Притули надихнула сервіс OLL.TV на прем'єру відео-проекту / Фото: Колаж: Сьогодні

Сергія Притулу добре знають за межами шоу-бізнесу. З 2014 року телеведучий підтримує українську армію та займається волонтерством. А його ініціативу по збору півмільярда гривень на закупівлю трьох байрактарів підтримали мільйони українців.

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Сьогодні, 23 червня, на українській платформі OLL.TV відбулася прем’єра повнометражного відео-проекту "Народний байрактар". Сервіс змонтував та опублікував двогодинну стрічку про знищення ворожої техніки вогнем ЗСУ, знятих дронами.

Відео-проект "Народний байрактар" на платформі OLL.TV. Скріншот:oll.tv

Головна мета проекту – підтримати збір коштів на безпілотники для української армії, який проводить Благодійний фонд Сергія Притули.

Ми хотіли нагадати людям, для чого донатити. Бо ці дрони наводять страху по всій лінії фронту, підриваючи сотні одиниць ворожої техніки з того місця де їх дуже непросто дістати, – говорить директор маркетингу OLL.TV Юрій Коломієць.

Лише за добу українці задонатили на 2 байрактари. Тож зібрати півмільярда гривень за декілька днів, як виявилося, місія ще як здійсненна.

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Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більше ніж 3 млн людей отримали допомогу завдяки наймасштабнішій приватній гуманітарній ініціативі, яка об'єднує зусилля Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар". Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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