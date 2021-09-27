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Рвонути в іншу країну і прогуляти всі гроші: alyona alyona про весілля мрії

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
27 вересня, 14:54
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Українська співачка зовсім нещодавно почала жити разом зі своїм бойфрендом. І хоча зірка приховує деталі стосунків і в основному не ділиться спільними фото, але своє ставлення до весілля все ж розкрила
alyona alyona розповіла про весілля мрії
alyona alyona розповіла про весілля мрії / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Реп-виконавиця alyona alyona, яка нещодавно розсекретила ім'я свого бойфренда, вважає, що весілля в традиційному уявленні вже застаріли. Принаймні собі артистка таке не хоче. Замість класичного святкування, реперка хотіла б влаштувати авантюру: виїхати до іншої країни і "прогуляти всі гроші".

Про це alyona alyona розповіла в інтерв'ю у програмі "Світське життя". Реперка підтвердила чутки про те, що вона хотіла б влаштувати це романтичне свято в Лас-Вегасі.

Весілля, мені здається, в традиційному розумінні дуже застаріла. Дуже багато людей прийдуть на це застілля, обговорять, у чому молодий, в чому молода, з якого боку хто прийшов, хто що випив, що подарували. Розумієш, я не хочу цього всього, – сказала реперша.

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Тому зірка хотіла б виїхати закордон замість святкування з гостями.

Мені здається набагато авантюристичніше рвонути в якусь країну просто на один день і всі ці гроші прокатати, прогуляти. Запам'ятати це, як найяскравіше щось, поки не народяться діти, не з'являться інші яскраві моменти, – поділилася alyona alyona.

/ Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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