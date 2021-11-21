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З актрисою Ганною Саліванчук розбиралася поліція після скандалу в літаку

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
21 листопада, 16:31
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Відома українська актриса посварилася з бортпровідницею літака через свою дитину – стюардесі не сподобалася поведінка сина Анни
Актриса Ганна Саліванчук посварилася у літаку
Актриса Ганна Саліванчук посварилася у літаку / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Ганна Саліванчук, яка нещодавно розповіла про свою ненароджену дитину, поскаржилася шанувальникам у Мережі на сервіс одного з авіаперевізників

Виявляється, знаменитість посварилася зі стюардесою. Робітниці не сподобалося, що актриса зі своєю маленькою дитиною піднялася з місця і ходила салоном літака.

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Як розповіла Ганна, її син почав сильно плакати – у нього була істерика через болі в животі. Щоб уникнути скарг інших пасажирів і не заважати їм, Саліванчук вирішила його заспокоїти та поносити на руках, але дитина не захотіла цього і одразу ж попросилася поповзати на підлозі. Так як син уже переставав плакати акторка дозволила це йому і залишилася грати з ним біля аварійного виходу.

Ганна Саліванчук
Ганна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Хлопчик почав розкидати різні пакетики та фантики – це не сподобалося бортпровідниці, і вона зробила кілька зауважень зірці із проханням зайняти своє місце. У результаті розмова переросла в сварку і робітниця літака вирішила викликати поліцію.

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Представники правоохоронних органів чекали на Саліванчук в аеропорту. Але вислухавши всю ситуацію з її вуст, лише посміялися та поїхали назад у відділення

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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