З актрисою Ганною Саліванчук розбиралася поліція після скандалу в літаку

Ганна Саліванчук, яка нещодавно розповіла про свою ненароджену дитину, поскаржилася шанувальникам у Мережі на сервіс одного з авіаперевізників
Виявляється, знаменитість посварилася зі стюардесою. Робітниці не сподобалося, що актриса зі своєю маленькою дитиною піднялася з місця і ходила салоном літака.
Як розповіла Ганна, її син почав сильно плакати – у нього була істерика через болі в животі. Щоб уникнути скарг інших пасажирів і не заважати їм, Саліванчук вирішила його заспокоїти та поносити на руках, але дитина не захотіла цього і одразу ж попросилася поповзати на підлозі. Так як син уже переставав плакати акторка дозволила це йому і залишилася грати з ним біля аварійного виходу.
Далі по темі
Хлопчик почав розкидати різні пакетики та фантики – це не сподобалося бортпровідниці, і вона зробила кілька зауважень зірці із проханням зайняти своє місце. У результаті розмова переросла в сварку і робітниця літака вирішила викликати поліцію.
Представники правоохоронних органів чекали на Саліванчук в аеропорту. Але вислухавши всю ситуацію з її вуст, лише посміялися та поїхали назад у відділення
- Віка з НЕАНГЕЛІВ вперше зізналася, що страждала від булінгу в групі: Це було боляче фізично та морально.
- У репера Київстонера з'явився в житті новий сенс: він уперше став батьком.