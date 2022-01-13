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"З дитинства знає, що вона – королева!": Ані Лорак розповіла, що дозволяє дочці

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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13 січня, 14:19
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Доньці співачки та бізнесмена Софії лише 10 років. Єдина дочка виконавиці звикла до того, що її балують і дозволяють насолоджуватися дитинством на повну

Попри свій юний вік, донька Ані Лорак веде досить активний світський спосіб життя і ходить з мамою на заходи та ТВ-шоу. Багато шанувальників співачки вважають, що Софія росте надто розпещеною дівчинкою.

Сама ж зіркова мама теж вважає, що виховання дочки могло бути і суворішим, але Кароліна боїться зайти у крайнощі.

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В інтерв'ю КП в Україні виконавиця розповіла, що дає доньці можливість самовиражатися та займатися тим, чим їй подобається.

Я не хочу зламати в доньки щось цінне, як у особистості. Як у нас часто буває: батьки мріють стати кимось, але у них не виходить, і потім дитина має відпрацьовувати за двох, хоча, по суті, цього не хоче, – каже Лорак.

Також співачка розповіла про те, що намагається залишити дочці дитинство та не порушувати всі етапи дорослішання Софії. Хоча дівчинка займається у вокальній студії і нещодавно виступила на сцені разом із мамою, естрадна діяльність її зовсім не приваблює. Зараз Софія веде свій особистий блог у Instagram та TikTok, а також займається у театральному гуртку.

Як відомо, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу живе окремо, тому не проводить із дочкою кожен день її життя. Та й мама-співачка теж часто перебуває у роз'їздах і активно будує кар'єру. При цьому, як каже Лорак, вона намагається оточити доньку максимальною любов'ю, щоб вона не відчувала, що когось із батьків не вистачає.

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У нас, здається, є інший момент – дочка росте в абсолютній любові, її задаровують, люблять, вона змалку знає, що вона – королева. Можливо, треба бути трохи суворішою, – поділилася співачка.

Оскільки зараз Ані Лорак будує кар'єру переважно у Росії, Софія також живе та навчається у Москві. Але, за словами Кароліни, дівчинка дуже сумує за Києвом.

Зазначимо, що батько Софії зараз будує стосунки з киянкою Лілею, яка працює візажисткою та виховує доньку Олександру. Також Мурат активно проводить дозвілля і з донькою від попереднього шлюбу.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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