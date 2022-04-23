Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополі

Делон з сином

Вова любить Надю

Брехня Ембер

Порада від Злати

Дівчина Ектора
СЬОГОДНІ Зірки Українські

З Тарасом Тополею в батальйоні служать мільйонери: Всі ми в одній упряжці

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 квітня, 18:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Фронтмент гурту "Антитіла" розповів, що на передовій є люди різних статусів
Тарас Тополя обороняє Київ
Тарас Тополя обороняє Київ / Фото: instagram.com/tarastopolia

З перших днів повномасштабної війни всі учасники гурту "Антитіла" зі зброєю в руках стали оборояти Київ від окупантів.

Як пояснив соліст гурту Тарас Тополя, найголовніше на війні – це не втратити життя і здоров’я, а переживати варто лише за близьких. Про це він розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко для YouTube-каналу "Україна24".

Реклама

За словами артиста, під Києвом, зокрема в Ірпені, йому довелося побачити потрощені дорогі будинки та авто.

І от ти бачиш розбиті Porshe Cayenne різних кольорів, і нові, і не нові. Але в цей час ти думаєш, головне, щоб їх власники були живі, – висловився музикант в інтерв'ю.

Тополя додав, що в батальйоні, де він служить, є люди різного статку і соціальних статусів, в тому числі мільйонери. Однак, за його словами, після місяця роботи, всі виглядають приблизно однаково.

Реклама

Є мільйонери, є звичайні, є такі, як я, різні люди. Але всі зачухані після місяця роботи, небриті, нечесані. Втім, всі в одній упряжці, – сміючись, розповів співак.

Тарас Тополя зізнався, що війна рівняє людей. За його словами, снаряд летить, не вибираючи, хто ти, чи ким був до того.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя та його дружина Alyosha зізналися, як війна вплинула на їхні стосунки. Зіркове подружжя не бачилося з початку війни. Музикант відправив дружину з дітьми у США, а сам пішов служити.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Квадратні метри
Зіркові будинки, зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Наші в Голівуді
Мають українське коріння
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти