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З глузду з'їхати! Дмитро Ступка та Поліна Логунова розлучились

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 квітня, 08:43
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Стиліст-перукар, нутриціолог та ведуча Поліна Логунова в Мережі повідомила, що вони з актором Дмитром Ступкою більше не разом
Дмитро Ступка та Поліна Логунова перебували у шлюбі з 2016-го
Дмитро Ступка та Поліна Логунова перебували у шлюбі з 2016-го / Фото: instagram.com/polinalogunova

Не встигли всі відійти від новини про розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса, як тут новий шок. Виявляється, Дмитро Ступка та Поліна Логунова також більше не чоловік та дружина.

В Instastories Логунова пояснила, що вони залишилися чудовими друзями та люлячими батьками.

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Друзі, ми з Дімою більше не подружжя, але залишилися чудовими друзями та люблячими батьками, за що йому вдячна. Нам вдалося зберегти справді дружню атмосферу. Ми подаватимемо приклад, як колишньому подружжю можна зберегти стосунки, — зауважила Поліна.

Скріншот Instagram

Окрім того, Поліна Логунова заінтригувала фоловерів, опублікувавши світлину, на якому хвалиться дорогоцінною обручкою. Втім, зрозуміло, що це не від Ступки.

Скріншот Instagram

Зазначимо, що Логунова та Ступка перебували у шлюбі з 2016 року. У 2017-му у пари народилася донька Богдана. Восени минулого року вони переїхали до США.

Після початку війни рф проти України Ступка приїхав до Польщі, де допомагає українським біженцям та збирає кошти для потреб ЗСУ.

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Тим часом Логунова разом з донькою залишились у Сполучених Штатах, звідки вона підтримує Україну. Також Поліна працює стилісткою-перукаркою та проводить фітнес-марафони.

До слова, раніше Дмитро Ступка посварився із Ольгою Сумською. Актор різко засудив колегу за те, що її дочка вже дано живе у Москві та мовчить про війну у рідній Україні.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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