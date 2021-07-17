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Санта Дімопулос у відвертій сукні від Versace побувала на вечірці з Шерон Стоун

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
17 липня, 13:22
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Ексучасниця "ВІА Гри" побувала на вечорі благодійної організації amfAR. Вечірка пройшла в рамках Каннського кінофестивалю, її ведучою була легендарна актриса Шерон Стоун
Санта Дімопулос на вечірці фонду amfAR в рамках Каннського кінофестивалю
Санта Дімопулос на вечірці фонду amfAR в рамках Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Українська співачка і бізнес-вумен Санта Дімопулос засвітилася на вечірці в рамках Каннського кінофестивалю у Франції. Благодійний вечір організації amfAR проходив в Кап д'Антибі, ведучою заходу була легендарна голлівудська актриса Шерон Стоун, яка раніше захопила всіх гостей кінофестивалю свої казковим нарядом.

У соцмережах Санта зізналася, що зачіску їй зробила стиліст, а макіяж Дімопулос зробила собі сама. На подібні заходи без макіяжу не обійтися, проте в реальному життя можна і взагалі його не використовувати, як це зробили українки, які показали себе без макіяжу.

Санта Дімопулос на вечірці в рамках Каннського кінофестивалю
Санта Дімопулос на вечірці в рамках Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

В Instagram Санта поділилася кількома кадрами з вечірки. На кадрах відображена Шерон Стоун.

Скріншот: Instagram

Разом з Сантою на вечірці також була "Міс Україна Всесвіт 2014" і модель Анна Андрес.

Скріншот: Instagram

AmfAR Gala – це благодійний гала-вечір, організатором якого виступає Фонд досліджень СНІДу. Завдяки заходу організаторам вдалося зібрати понад 235 мільйонів доларів для досліджень, які допомагають врятувати життя хворих на СНІД.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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