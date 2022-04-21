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Саша Бо вдруге виходить заміж: Кохання врятує світ!

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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21 квітня, 22:25
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Українська блогерка поділилась радісною новиною – коханий освідчився їй!
Саша Бо отримала пропозицію руки та серця
Саша Бо отримала пропозицію руки та серця / Фото: instagram.com/sashaabo

Нещодавно Саша Бо розлучилася з Ігор Пустовітом. Втім, у статусі холосячки вона перебувала недовго. Відомо, що блогерка розпочала новий роман зі стоматологом Платоном Тарнавським. Нові стосунки Саша намагалась приховувати від публіки, але пильні фанати викрили її.

І от зірка Instagram вирішила поділитись з фанатами прекрасною новиною – вона наречена.

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Часом, війна розлучає... Та нас дуже сильно об'єднало кохання. Настільки сильно, що я сказала ТАК, – написала Саша та показала "ту саму" обручку.

Виявляється, Платон зробив пропозицію руки та серця Саші Бо ще раніше. Але блогерка вирішила розповісти про це лише сьогодні.

Я навіть не знаю з чого почати... І чи варто взагалі.. Я справді довго мовчала, бо не знала, наскільки доречно зараз ділитись своїм щастям. Та знаєте що? Тільки кохання врятує цей світ, – написала вона.

Скріншот Instagram

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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