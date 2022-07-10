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Саша Заріцька з КАЗКИ показала зруйновану рашистами рідну школу. Співачка не стримала сліз (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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10 липня, 13:49
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Окупанти продовжують цинічно завдавати удари по Батьківщині артистки – Харкові. Одна з ворожих ракет знищила улюблений навчальний заклад. Як відреагувала на це Заріцька – читайте у матеріалі
Саша Заріцька зі сльозами на очах розповіла про зруйнування рашистами її гімназії
Саша Заріцька зі сльозами на очах розповіла про зруйнування рашистами її гімназії / Фото: Колаж: Сьогодні

Рашистські злочинці щодня обстрілюють українське місто Харків. Ворожі ракети прилітають у житлові райони, знищують інфраструктуру та вбивають невинних людей. За це загарбники обов'язково понесуть відповідальність. Місцева влада закликає жителів бути обачними та перебувати у безпечних місцях.

Сьогодні внаслідок російського ракетного удару було зруйновану одну зі шкіл Харкова. Як з'ясувалось, у тому навчальному закладі навчалась солістка гурту "КАЗКА" Олександра Заріцька.

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У Instagram артистка показала масштаби руйнації. Також Саша опублікувала своє фото, де передала весь той біль і розпач, які відчуває.

Мій ранок почався ось так. Русня стерла з лиця землі моє дитинство, мою рідну школу. Я не можу в це повірити, але це правда. Це була неймовірна гімназія, – поділилась співачка.

Заріцька пригадала, як у цій школі вона знайшла перших справжніх друзів, перший раз заспівала на сцені актового залу. За словами співачки, в стінах цього закладу вона закохувалася, танцювала на дискотеках та плакала через погані оцінки.

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В цій школі були найсмачніші булочки з корицею від тьоті Тоні:) Тепер це все просто спогади. А я так хотіла цим літом приїхати в гості в школу…Харків, тримайся. Люблю тебе, – зворушливо написала фронтвумен "КАЗКИ".

Також Заріцька розповіла, що в тому освітньому закладі працювала й її мама. Вона була вчителькою.

У зруйнованій гімназії працювала мама артистки. Фото: скриншот Instastories

Згодом після публікації Саша повідомила, що її пост видалив Instagram. Але вона додала його знову, щоб показати наслідки "русского міра" та закликати про допомогу рідному Харкову. Раніше з цим стикались вже Вова Дантес та Надя Дорофєєва, після дописів про обстріл ТЦ в Кременчузі. Чому соцмережа не дає зіркам та іншим людям показувати правду про злочини рашистів – невідомо. Але таке явище обурює багатьох.

Соцмережа знесла допист Саші. Але вона додала його знову. Фото: скриншот Instastories

Нагадаємо, у травні Саша Заріцька повернулася додому в Ірпінь і показала, що російські окупанти зробили з містом, де вона живе.

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Нещодавно ведуча Василіса Фролова показала, як "русскій мір" знищив її рідний двір у Харкові, де вона провела свої дитинство та юність.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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