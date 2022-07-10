Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Виїзд військовозобов'язаних 📺 ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Втік до Росії: експродюсера Wellboy Юрія Бардаша помітили в Москві (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 липня, 15:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Любитель "русского міра" все-таки перебрався до країни-агресорки. Сам в цьому не зізнається. Але росЗМІ його видали. Де влаштувався Бардаш та чому причаївся після свого прямого ефіру – "Сьогодні" розкаже
Проросійський Юра Бардаш поїхав на Росію
Проросійський Юра Бардаш поїхав на Росію / Фото: Колаж: Сьогодні

Після початку повномашстабної війни РФ проти України засновник гурту "Гриби" та експродюсер WELLBOY дотримувався нейтралітету. В червні Юра Бардаш наважився показати публіці своє справжнє обличчя. Спочатку він порівняв Україну з нацистською Німеччиною. Потім же вийшов у пряму трансляцію у Instagram. Там продюсер заявив, буцімто "українські артисти рекламують війну у Європі". А ось гасло "Україна понад усе" він відніс до кланового угруповання.

Відомо, що Бардаш за декілька днів до вторгнення Росії з дружиною та донькою поїхав на Шрі-Ланку святкувати своє 39-річчя 23 лютого. Згодом вони переїхали до Грузії. Звідти Юра вів свій скандальний прямий ефір. Тоді ж він розповів, що дружина, київська модель Ліза вважає його зрадником і забороняє підходити до їхньої дитини.

Реклама

Невдовзі Ліза Бардаш натякнула, що розриває стосунки з чоловіком, який захищає рашизм. А днями у російських Telеgram-каналах з'явилась інформація, що Юра вже приїхав до Москви. Так, Бардаша нібито помітили в одному з місцевих закладів, де він пив чай.

Юра спокійно собі п'є чайок, поки РФ пускає ракети по мирних містах України
Юра спокійно собі п'є чайок, поки РФ пускає ракети по мирних містах України

Бардаша помітили в рашистському закладі
Бардаша помітили в рашистському закладі

Реклама

4 липня Юра Бардаш у своєму Telеgram-каналі написав, мов на нього почали полювання і він "йде в тишу".

На мене оголошено полювання. Іду в тишу. Як тільки буду в безпеці, з'явлюся. Моліться за Україну, за її ошуканих людей, – писав прихильник "русского міра".

Таож він презентував провокаційний трек під назвою "Позиція". Звісно ж, пісня складається з наративів кремлівської пропаганди: вісім років, Донбас, Бандера.

До слова, раніше експідопічний Бардаша, лідер "Корупції" Міша Крупін натякав, що Юра не збирається повертатися на Батьківщину. Музикант також припускав, що той планує переїхати на Росію.

Реклама

Російського паспорта у нього ще немає. Його не так легко отримати. Він зараз у Грузії. Але, як я зрозумів, він справді збирається туди перебиратися. У Росію, – розповідав Крупін на YouTube-каналі ISLND TV.

Поки Юра Бардаш підтримує кривавий режим Путіна, його син підтримав Україну на концерті своєї мами, співачки Луни. Хлопчик Георгій прочитав фрагмент вірша "Моя Україна" поета Миколи Верещаки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти